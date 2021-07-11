https://ria.ru/20210711/kovivak-1740766976.html

В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

В Москве закончилась вакцина "КовиВак" - РИА Новости, 11.07.2021

В Москве закончилась вакцина "КовиВак"

В Москве закончилась вакцина "КовиВак", ожидается новая поставка препарата. Об этом говорится на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T00:25

2021-07-11T00:25

2021-07-11T03:24

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Москве закончилась вакцина "КовиВак", ожидается новая поставка препарата. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.Ранее вакцину "КовиВак" завезли в столицу в субботу. Согласно информации на сайте градоначальника, привиться с использованием этого препарата можно с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". При этом подчеркивалось, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. В субботу, несмотря на тридцатиградусную жару, желающие привиться "КовиВаком" выстроились в очереди перед павильонами.Однако уже в ночь на воскресенье на сайте мэра Москвы на информационном баннере о местах, где можно привиться с использованием этого препарата появилось предупреждение, что вакцина закончилась."Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России", — говорится в надписи.Вакцина "КовиВак от Центра Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе применяется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким, что у него больше нет его инфекционных свойств, однако он сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, таким образом, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.Ранее сообщалось, что в основу этого препарата лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.Промышленное производство "КовиВака" официально стартовало 25 марта.

https://ria.ru/20210707/kovivak-1740269088.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/vaktsina-1740707019.html

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