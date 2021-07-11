https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794617.html

В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021

В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:24

2021-07-11T11:24

2021-07-11T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 5 410, Московская область - 2 511, Санкт-Петербург - 2 007", -говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 20, 16 и 7 соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/moskva-1740784249.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество