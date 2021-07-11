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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794617.html
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:24
2021-07-11T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 5 410, Московская область - 2 511, Санкт-Петербург - 2 007", -говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 20, 16 и 7 соответственно.
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москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом
11:24 11.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 5 410, Московская область - 2 511, Санкт-Петербург - 2 007", -говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 20, 16 и 7 соответственно.
Медицинские работники и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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