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В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:24
2021-07-11T11:24
2021-07-11T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 410, 2 511 и 2 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 5 410, Московская область - 2 511, Санкт-Петербург - 2 007", -говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 20, 16 и 7 соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/moskva-1740784249.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5410 новых случаев заражения коронавирусом