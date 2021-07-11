https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794216.html

В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки выписаны 17 382 человек после COVID-19, за все время - 5 200 219, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:22

2021-07-11T11:22

2021-07-11T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738261767_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99a7ccfaeabcc78007b8ca394997f476.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В России за сутки выписаны 17 382 человек после COVID-19, за все время - 5 200 219, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 382 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 200 219", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6 835 человек, в Санкт-Петербурге - 975, в Подмосковье - 1 759.

https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество