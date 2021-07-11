https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794216.html
В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 17 382 человек после COVID-19, за все время - 5 200 219, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:22
2021-07-11T11:22
2021-07-11T11:22
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В России за сутки выписаны 17 382 человек после COVID-19, за все время - 5 200 219, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 382 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 200 219", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6 835 человек, в Санкт-Петербурге - 975, в Подмосковье - 1 759.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 382 человека выздоровели от COVID-19