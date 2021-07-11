https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740779753.html
Ученый рассказал, от чего зависит течение COVID-19
Ученый рассказал, от чего зависит течение COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Ученый рассказал, от чего зависит течение COVID-19
Бессимптомное или, наоборот, тяжелое течение коронавирусной инфекции зависит от особенностей генов человека, но чтобы выявить причины разного протекания... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:13
2021-07-11T08:13
2021-07-11T08:13
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Бессимптомное или, наоборот, тяжелое течение коронавирусной инфекции зависит от особенностей генов человека, но чтобы выявить причины разного протекания заболевания потребуется время, поскольку генов десятки тысяч, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Это уже изучают врачи и вирусологи, но это очень непросто изучать. Потому что вы узнаете о том, что этот человек (с бессимптомным течением COVID-19 – ред.) не заболел, только когда он случайно пошел и проверился на антитела. При этом вы реально не знаете времени его заражения, дозы заражения, ничего. Это очень трудно изучать", - сказал собеседник агентства.По словам ученого, чтобы понять причины разной тяжести течения заболевания у разных людей потребуется определенное время."Не годы. Феномен такой (бессимптомников – ред.) отмечен весной-летом прошлого года. Исследования эти идут. Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или практически бессимптомно. Дело в том, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. И надо разобраться, в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания", - сообщил Нетесов.
https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740777057.html
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество
Ученый рассказал, от чего зависит течение COVID-19
Биолог Сергей Нетесов рассказал, что легкое или тяжелое течение COVID-19 зависит от генов