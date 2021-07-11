https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740777057.html

Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19

Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, сообщил РИА Новости доктор биологических наук,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T07:21

2021-07-11T07:21

2021-07-11T07:21

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

новосибирский государственный университет

общество

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Бессимптомное течение коронавирусной инфекции объясняется невыясненными пока особенностями иммунитета, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей."Это так называемые "суперраспространители". Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был еще в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек", - сообщил специалист.

https://ria.ru/20210711/volny-1740775418.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество