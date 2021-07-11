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Туризм
https://ria.ru/20210711/konyukhov-1740766376.html
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс - РИА Новости, 11.07.2021
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T00:17
2021-07-11T11:40
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новости - туризм
северный ледовитый океан
земля
северный полюс
российская академия наук
федор конюхов
в мире
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МУРМАНСК, 11 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.Как сообщается на официальном сайте Конюхова, путешественника к самой северной точке Земли доставит атомный ледокол "50 лет Победы".Планируется, что на Северном полюсе Конюхов разобьет полярную мини-станцию на льдине и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, проведет на ней две недели. За это время смещение с курса может составить до 100 километров. Свободное от исследований время Конюхов планирует посвятить творчеству и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы.Научная программа экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук, который предоставит путешественнику необходимую исследовательскую технику. В состав оборудования, которым будет оснащена полярная мини-станция, также войдут спутниковые датчики, способные отследить дрейф полярной станции за время ее работы. Специально для этой экспедиции одна из российских компаний спроектировала и изготовила уникальную палатку.
https://ria.ru/20210709/konyukhov-1740594361.html
https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html
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новости - туризм, северный ледовитый океан, земля, северный полюс, российская академия наук, федор конюхов, в мире
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
00:17 11.07.2021 (обновлено: 11:40 11.07.2021)
 
© Фото из личного архиваФедор Конюхов
Федор Конюхов
© Фото из личного архива

Конюхов начинает полярную экспедицию на Северный полюс, где будет изучать арктические льды

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.
Как сообщается на официальном сайте Конюхова, путешественника к самой северной точке Земли доставит атомный ледокол "50 лет Победы".
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Планируется, что на Северном полюсе Конюхов разобьет полярную мини-станцию на льдине и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, проведет на ней две недели. За это время смещение с курса может составить до 100 километров. Свободное от исследований время Конюхов планирует посвятить творчеству и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы.
Научная программа экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук, который предоставит путешественнику необходимую исследовательскую технику. В состав оборудования, которым будет оснащена полярная мини-станция, также войдут спутниковые датчики, способные отследить дрейф полярной станции за время ее работы. Специально для этой экспедиции одна из российских компаний спроектировала и изготовила уникальную палатку.
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