https://ria.ru/20210711/konyukhov-1740766376.html
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс - РИА Новости, 11.07.2021
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T00:17
2021-07-11T00:17
2021-07-11T11:40
туризм
новости - туризм
северный ледовитый океан
земля
северный полюс
российская академия наук
федор конюхов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740595723_0:143:3129:1903_1920x0_80_0_0_b6a97735b9e80320ab4581b9cb5422ad.jpg
МУРМАНСК, 11 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.Как сообщается на официальном сайте Конюхова, путешественника к самой северной точке Земли доставит атомный ледокол "50 лет Победы".Планируется, что на Северном полюсе Конюхов разобьет полярную мини-станцию на льдине и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, проведет на ней две недели. За это время смещение с курса может составить до 100 километров. Свободное от исследований время Конюхов планирует посвятить творчеству и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы.Научная программа экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук, который предоставит путешественнику необходимую исследовательскую технику. В состав оборудования, которым будет оснащена полярная мини-станция, также войдут спутниковые датчики, способные отследить дрейф полярной станции за время ее работы. Специально для этой экспедиции одна из российских компаний спроектировала и изготовила уникальную палатку.
https://ria.ru/20210709/konyukhov-1740594361.html
https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html
северный ледовитый океан
земля
северный полюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740595723_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_16186195449d44a8301c47207d29a40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, северный ледовитый океан, земля, северный полюс, российская академия наук, федор конюхов, в мире
Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс
00:17 11.07.2021 (обновлено: 11:40 11.07.2021)
Конюхов начинает полярную экспедицию на Северный полюс, где будет изучать арктические льды