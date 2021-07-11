https://ria.ru/20210711/konyukhov-1740766376.html

Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс

Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс - РИА Новости, 11.07.2021

Федор Конюхов начинает экспедицию на Северный полюс

Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T00:17

2021-07-11T00:17

2021-07-11T11:40

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МУРМАНСК, 11 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в воскресенье начинает из Мурманска свою одиночную полярную экспедицию на Северный полюс, где в течение двух недель будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.Как сообщается на официальном сайте Конюхова, путешественника к самой северной точке Земли доставит атомный ледокол "50 лет Победы".Планируется, что на Северном полюсе Конюхов разобьет полярную мини-станцию на льдине и, дрейфуя по Северному Ледовитому океану, проведет на ней две недели. За это время смещение с курса может составить до 100 километров. Свободное от исследований время Конюхов планирует посвятить творчеству и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы.Научная программа экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук, который предоставит путешественнику необходимую исследовательскую технику. В состав оборудования, которым будет оснащена полярная мини-станция, также войдут спутниковые датчики, способные отследить дрейф полярной станции за время ее работы. Специально для этой экспедиции одна из российских компаний спроектировала и изготовила уникальную палатку.

https://ria.ru/20210709/konyukhov-1740594361.html

https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html

северный ледовитый океан

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северный полюс

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новости - туризм, северный ледовитый океан, земля, северный полюс, российская академия наук, федор конюхов, в мире