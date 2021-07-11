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Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка
Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка - РИА Новости, 11.07.2021
Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка
Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:02
2021-07-11T14:10
минторг сша
министерство коммерции кнр
пекин
китай
сша
в мире
экономика
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ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости. Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список, говорится в распространенном заявлении Министерства коммерции КНР.Ранее Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает."США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого", — говорится в заявлении.Торговое ведомство Китая потребовало от США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами."Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.
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минторг сша, министерство коммерции кнр, пекин, китай, сша, в мире, экономика
Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка
09:02 11.07.2021 (обновлено: 14:10 11.07.2021)
 
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Представитель КНР во время конференции - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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Власти КНР пригрозили США контрмерами из-за внесения китайских компаний в черный список

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ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости. Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список, говорится в распространенном заявлении Министерства коммерции КНР.
Ранее Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает.
"США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого", — говорится в заявлении.
Торговое ведомство Китая потребовало от США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами.
"Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.
Трансляция выступления председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь во время мероприятия, посвященного 100-летию Коммунистической партии Китая, на экране на здании торгового центра - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 05:44
Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"
 
Минторг СШАМинистерство коммерции КНРПекинКитайСШАВ миреЭкономика
 
 
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