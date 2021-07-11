https://ria.ru/20210711/kitay-1740783559.html

Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка

Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка - РИА Новости, 11.07.2021

Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка

Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:02

2021-07-11T09:02

2021-07-11T14:10

минторг сша

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пекин

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в мире

экономика

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ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости. Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список, говорится в распространенном заявлении Министерства коммерции КНР.Ранее Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает."США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого", — говорится в заявлении.Торговое ведомство Китая потребовало от США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами."Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210701/kitay-1739339344.html

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минторг сша, министерство коммерции кнр, пекин, китай, сша, в мире, экономика