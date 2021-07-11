Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка
09:02 11.07.2021 (обновлено: 14:10 11.07.2021)
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПредставитель КНР во время конференции
Власти КНР пригрозили США контрмерами из-за внесения китайских компаний в черный список
ПЕКИН, 11 июл — РИА Новости. Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список, говорится в распространенном заявлении Министерства коммерции КНР.
Ранее Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает.
"США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого", — говорится в заявлении.
Торговое ведомство Китая потребовало от США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами.
"Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.