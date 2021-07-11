Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/kirov-1740801998.html
В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка
В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка - РИА Новости, 11.07.2021
В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка
В Кирове задержали местного жителя, сильно ударившего женщину на улице на глазах у ребенка, сообщил РИА Новости представитель областного управления МВД. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T12:50
2021-07-11T15:55
россия
киров
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg
КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В Кирове задержали местного жителя, сильно ударившего женщину на улице на глазах у ребенка, сообщил РИА Новости представитель областного управления МВД.Видеозапись с камер наблюдения на месте происшествия появилась в соцсетях. На ней видно, что мужчина и женщина разговаривают на тротуаре, в какой-то момент мужчина наносит собеседнице сильный удар по лицу, она падает и ударяется о дорожное ограждение и припаркованную машину. Рядом находится ребенок. Мужчина приводит женщину в чувство и скрывается.В УМВД уточнили, что инцидент произошел на улице Грибоедова вечером 7 июля. Пострадавшая обратилась в полицию. Личность мужчины вскоре установили — это кировчанин 1994 года рождения. Полицейские доставили его в отдел, против него возбудили уголовное дело о побоях.Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html
россия
киров
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03fe9e74aa1f2a9b36535b6085eaf202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, киров, кировская область, происшествия
В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка
12:50 11.07.2021 (обновлено: 15:55 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Полицейские в Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В Кирове задержали местного жителя, сильно ударившего женщину на улице на глазах у ребенка, сообщил РИА Новости представитель областного управления МВД.
Видеозапись с камер наблюдения на месте происшествия появилась в соцсетях. На ней видно, что мужчина и женщина разговаривают на тротуаре, в какой-то момент мужчина наносит собеседнице сильный удар по лицу, она падает и ударяется о дорожное ограждение и припаркованную машину. Рядом находится ребенок. Мужчина приводит женщину в чувство и скрывается.
В УМВД уточнили, что инцидент произошел на улице Грибоедова вечером 7 июля. Пострадавшая обратилась в полицию. Личность мужчины вскоре установили — это кировчанин 1994 года рождения. Полицейские доставили его в отдел, против него возбудили уголовное дело о побоях.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:58
Два красноярца, избившие до смерти знакомого, получили срок
 
РоссияКировКировская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
14:05Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
Лента новостейМолния