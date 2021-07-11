https://ria.ru/20210711/kirov-1740801998.html

В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка

В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка - РИА Новости, 11.07.2021

В Кирове задержали мужчину, разбившего лицо женщине на глазах у ребенка

В Кирове задержали местного жителя, сильно ударившего женщину на улице на глазах у ребенка, сообщил РИА Новости представитель областного управления МВД. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:50

2021-07-11T12:50

2021-07-11T15:55

россия

киров

кировская область

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В Кирове задержали местного жителя, сильно ударившего женщину на улице на глазах у ребенка, сообщил РИА Новости представитель областного управления МВД.Видеозапись с камер наблюдения на месте происшествия появилась в соцсетях. На ней видно, что мужчина и женщина разговаривают на тротуаре, в какой-то момент мужчина наносит собеседнице сильный удар по лицу, она падает и ударяется о дорожное ограждение и припаркованную машину. Рядом находится ребенок. Мужчина приводит женщину в чувство и скрывается.В УМВД уточнили, что инцидент произошел на улице Грибоедова вечером 7 июля. Пострадавшая обратилась в полицию. Личность мужчины вскоре установили — это кировчанин 1994 года рождения. Полицейские доставили его в отдел, против него возбудили уголовное дело о побоях.Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

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2021

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россия, киров, кировская область, происшествия