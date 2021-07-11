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Казаки Оренбургского войска оказали помощь в тушении пожаров
Казаки Оренбургского войска оказали помощь в тушении пожаров - РИА Новости, 11.07.2021
Казаки Оренбургского войска оказали помощь в тушении пожаров
На протяжении последних трех суток более 100 казаков Второго отдела Оренбургского войска совместно с МЧС принимали участие в тушении пожаров и защите населенных РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:32
2021-07-11T20:32
2021-07-11T20:32
российское казачество
российское казачество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На протяжении последних трех суток более 100 казаков Второго отдела Оренбургского войска совместно с МЧС принимали участие в тушении пожаров и защите населенных пунктов в Челябинской области, сообщили в пресс-службе войска.Тушение возгораний на территории Карталинского и Найгайбаксого районов осложнялось порывами ветра, пожары носили характер огненного шторма. Согласно сообщению пресс-службы, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. В наибольшей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов, оставив на месте поселка пепелище. Вместе с тем объединенными силами удалось отстоять порядка 1800 домов.На данный момент основные очаги пожаров локализованы. Распространение огня и его подход к населенных пунктам остановлен, основные силы лесников, казаков и пожарных вернулись в пункты постоянной дислокации. В лесу идут профилактические мероприятия по недопущению новых возгораний и локализации оставшихся небольших пожаров.
россия
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российское казачество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На протяжении последних трех суток более 100 казаков Второго отдела Оренбургского войска совместно с МЧС принимали участие в тушении пожаров и защите населенных пунктов в Челябинской области, сообщили в пресс-службе войска.
Тушение возгораний на территории Карталинского и Найгайбаксого районов осложнялось порывами ветра, пожары носили характер огненного шторма. Согласно сообщению пресс-службы, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. В наибольшей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов, оставив на месте поселка пепелище. Вместе с тем объединенными силами удалось отстоять порядка 1800 домов.
На данный момент основные очаги пожаров локализованы. Распространение огня и его подход к населенных пунктам остановлен, основные силы лесников, казаков и пожарных вернулись в пункты постоянной дислокации. В лесу идут профилактические мероприятия по недопущению новых возгораний и локализации оставшихся небольших пожаров.