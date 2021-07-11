В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом
Депутат Госдумы Шхагошев назвал заход греческого катера в Черное море медиашумом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заход греческого ракетного катера в Черное море является медиапровокацией НАТО, чтобы привлечь внимание к своим учениям, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Ранее в Черное море вошел ракетный катер ВМС Греции "Даниолос", до этого министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Афины поддерживают курс Киева на укрепление связей с НАТО и активно участвуют в "мерах безопасности для Украины через… периодическое присутствие наших военно-морских сил в Черном море и в целом силами... в качестве постоянного члена НАТО". В Национальном центре управления обороной РФ сказали, что силы Черноморского флота контролируют действия катера.
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"Я считаю, что это прежде всего медиашум, на что рассчитывают западные и натовские силы, потому что есть некая политическая ревность. Когда Россия проводит учения, идет большой медиарезонанс по всему миру. Им почему-то не хватило этого резонанса, когда они проводили учения с задействованными странами НАТО... Слишком мало говорят про их учения, и поэтому подобными провокациями они привлекают внимание к их собственным учениям", - заявил Шхагошев.
По его словам, действия греческого катера вызывают резонанс, СМИ по всему миру начинают освещать эту тему. Он полагает, что существует "единственная опасность в том, что провокации не могут быть бесконечными и не могут быть бесконечно предупредительными".
"Это некая внутренняя корпоративная практика НАТО каким-то образом помогать или брать обязательства и выполнять какие-то действия. Именно в таком виде и выразилась их поддержка во втягивании Греции в эту провокацию. Их просто заставляют", - считает депутат, добавляя, что подобная провокация абсолютно незначима и "в практической плоскости это ни о чем не говорит".
В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. В учениях принимали участие 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.