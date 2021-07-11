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В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом
В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом - РИА Новости, 11.07.2021
В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом
Заход греческого ракетного катера в Черное море является медиапровокацией НАТО, чтобы привлечь внимание к своим учениям, заявил РИА Новости член думского... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:25
2021-07-11T16:25
россия
sea breeze
дмитрий кулеба
адальби шхагошев
никос дендиас
единая россия
нато
румыния
греция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заход греческого ракетного катера в Черное море является медиапровокацией НАТО, чтобы привлечь внимание к своим учениям, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев ("Единая Россия").Ранее в Черное море вошел ракетный катер ВМС Греции "Даниолос", до этого министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Афины поддерживают курс Киева на укрепление связей с НАТО и активно участвуют в "мерах безопасности для Украины через… периодическое присутствие наших военно-морских сил в Черном море и в целом силами... в качестве постоянного члена НАТО". В Национальном центре управления обороной РФ сказали, что силы Черноморского флота контролируют действия катера."Я считаю, что это прежде всего медиашум, на что рассчитывают западные и натовские силы, потому что есть некая политическая ревность. Когда Россия проводит учения, идет большой медиарезонанс по всему миру. Им почему-то не хватило этого резонанса, когда они проводили учения с задействованными странами НАТО... Слишком мало говорят про их учения, и поэтому подобными провокациями они привлекают внимание к их собственным учениям", - заявил Шхагошев.По его словам, действия греческого катера вызывают резонанс, СМИ по всему миру начинают освещать эту тему. Он полагает, что существует "единственная опасность в том, что провокации не могут быть бесконечными и не могут быть бесконечно предупредительными"."Это некая внутренняя корпоративная практика НАТО каким-то образом помогать или брать обязательства и выполнять какие-то действия. Именно в таком виде и выразилась их поддержка во втягивании Греции в эту провокацию. Их просто заставляют", - считает депутат, добавляя, что подобная провокация абсолютно незначима и "в практической плоскости это ни о чем не говорит".В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. В учениях принимали участие 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.
https://ria.ru/20210709/voyna-1740683347.html
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россия, sea breeze, дмитрий кулеба, адальби шхагошев, никос дендиас, единая россия, нато, румыния, греция, в мире
В Госдуме назвали заход греческого катера в Черное море медиашумом
16:25 11.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Госдумы Шхагошев назвал заход греческого катера в Черное море медиашумом

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заход греческого ракетного катера в Черное море является медиапровокацией НАТО, чтобы привлечь внимание к своим учениям, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Ранее в Черное море вошел ракетный катер ВМС Греции "Даниолос", до этого министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Афины поддерживают курс Киева на укрепление связей с НАТО и активно участвуют в "мерах безопасности для Украины через… периодическое присутствие наших военно-морских сил в Черном море и в целом силами... в качестве постоянного члена НАТО". В Национальном центре управления обороной РФ сказали, что силы Черноморского флота контролируют действия катера.
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"Я считаю, что это прежде всего медиашум, на что рассчитывают западные и натовские силы, потому что есть некая политическая ревность. Когда Россия проводит учения, идет большой медиарезонанс по всему миру. Им почему-то не хватило этого резонанса, когда они проводили учения с задействованными странами НАТО... Слишком мало говорят про их учения, и поэтому подобными провокациями они привлекают внимание к их собственным учениям", - заявил Шхагошев.
По его словам, действия греческого катера вызывают резонанс, СМИ по всему миру начинают освещать эту тему. Он полагает, что существует "единственная опасность в том, что провокации не могут быть бесконечными и не могут быть бесконечно предупредительными".
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"Это некая внутренняя корпоративная практика НАТО каким-то образом помогать или брать обязательства и выполнять какие-то действия. Именно в таком виде и выразилась их поддержка во втягивании Греции в эту провокацию. Их просто заставляют", - считает депутат, добавляя, что подобная провокация абсолютно незначима и "в практической плоскости это ни о чем не говорит".
В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. В учениях принимали участие 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.
 
РоссияSea BreezeДмитрий КулебаАдальби ШхагошевНикос ДендиасЕдиная РоссияНАТОРумынияГрецияВ мире
 
 
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