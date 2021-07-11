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СМИ: Афганских пограничников, бежавших в Иран, вернули в Кабул
СМИ: Афганских пограничников, бежавших в Иран, вернули в Кабул - РИА Новости, 11.07.2021
СМИ: Афганских пограничников, бежавших в Иран, вернули в Кабул
Афганских пограничников и сотрудников таможен, которые бежали в Иран после того, как движение "Талибан"* заняло ряд погранпереходов, вернули на самолете в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:47
2021-07-11T16:47
россия
афганистан
талибан
иран
кабул (город)
граница
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Афганских пограничников и сотрудников таможен, которые бежали в Иран после того, как движение "Талибан"* заняло ряд погранпереходов, вернули на самолете в Кабул, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя иранской полиции.Согласно агентству, ряд вооруженных пограничников и сотрудников таможен направились к участку иранской пограничной полиции, чтобы получить разрешение на въезд в страну.Отмечается, что у афганских сотрудников изъяли оружие, их разместили на территории Ирана. Затем афганцев вернули в Кабул в соответствии с официальным запросом афганского правительства.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210710/pakistan-1740764991.html
https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html
россия
афганистан
иран
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россия, афганистан, талибан, иран, кабул (город), граница, в мире
СМИ: Афганских пограничников, бежавших в Иран, вернули в Кабул
16:47 11.07.2021
 
© РИА Новости / Филипп ПрокудинБрошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин

Афганских пограничников, бежавших в Иран, вернули в Кабул, сообщило агентство Tasnim

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Афганских пограничников и сотрудников таможен, которые бежали в Иран после того, как движение "Талибан"* заняло ряд погранпереходов, вернули на самолете в Кабул, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя иранской полиции.
Согласно агентству, ряд вооруженных пограничников и сотрудников таможен направились к участку иранской пограничной полиции, чтобы получить разрешение на въезд в страну.
Мигранты из Афганистана на границе Венгрии и Сербии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 23:40
Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном
Отмечается, что у афганских сотрудников изъяли оружие, их разместили на территории Ирана. Затем афганцев вернули в Кабул в соответствии с официальным запросом афганского правительства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 09:25
Эксперты рассказали, что ждет Афганистан в случае захвата "Талибаном"*
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияАфганистанТалибанИранКабул (город)ГраницаВ мире
 
 
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