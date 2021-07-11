Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/ipoteka-1740776800.html
Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика - это позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T07:15
2021-07-11T07:15
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4530a54a56687092eb0414bfe78454e.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика - это позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на "черный день", заявил РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.Если же ежемесячно приходится платить по кредиту 70-80% от дохода и более, стоит подумать о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности. Например, на этапе оформления при высоком показателе "платёж/доход" имеет смысл увеличить срок кредитования для сокращения ежемесячной долговой нагрузки, добавил Питецкий.Ранее в субботу эксперт заявил, что россиянам при оформлении ипотеки надо сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей.По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться - на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.
https://realty.ria.ru/20210708/ipoteka-1740367945.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2493d8711f47d4252f3df64f1e620225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, центральный банк рф (цб рф), общество
Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:15 11.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

Эксперт Питецкий назвал оптимальный размер платежа по ипотеке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика - это позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на "черный день", заявил РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.
"Оптимальным соотношением "платёж/доход" считается показатель в пределах 45-50%. Если заёмщик тратит на кредитные платежи не больше половины ежемесячного дохода, он сможет сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму в качестве подушки безопасности", - отметил он.
Если же ежемесячно приходится платить по кредиту 70-80% от дохода и более, стоит подумать о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности. Например, на этапе оформления при высоком показателе "платёж/доход" имеет смысл увеличить срок кредитования для сокращения ежемесячной долговой нагрузки, добавил Питецкий.
Ранее в субботу эксперт заявил, что россиянам при оформлении ипотеки надо сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей.
По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться - на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 05:04
Россияне стали больше платить за ипотеку
 
ИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
14:05Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
Лента новостейМолния