https://ria.ru/20210711/ipoteka-1740776800.html

Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке

Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке - РИА Новости, 11.07.2021

Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке

Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика - это позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T07:15

2021-07-11T07:15

2021-07-11T07:15

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/09/1550080916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4530a54a56687092eb0414bfe78454e.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика - это позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на "черный день", заявил РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.Если же ежемесячно приходится платить по кредиту 70-80% от дохода и более, стоит подумать о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности. Например, на этапе оформления при высоком показателе "платёж/доход" имеет смысл увеличить срок кредитования для сокращения ежемесячной долговой нагрузки, добавил Питецкий.Ранее в субботу эксперт заявил, что россиянам при оформлении ипотеки надо сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей.По данным ЦБ, общий объем задолженности россиян по ипотеке в мае продолжил увеличиваться - на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей. Средний срок кредита впервые превысил 20 лет, а средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.

https://realty.ria.ru/20210708/ipoteka-1740367945.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, центральный банк рф (цб рф), общество