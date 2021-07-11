https://ria.ru/20210711/ikra-1740805908.html

В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг

В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг - РИА Новости, 11.07.2021

В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг

Стоимость одного килограмма икры чавычи первой камчатской путины этого года в Благовещенске – 10 тысяч рублей, это более чем в два раза выше привычной для... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:43

2021-07-11T13:43

2021-07-11T13:44

красная икра

благовещенск

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Стоимость одного килограмма икры чавычи первой камчатской путины этого года в Благовещенске – 10 тысяч рублей, это более чем в два раза выше привычной для Амурской области, передает корреспондент РИА Новости.В павильонах торговой сети "Дары Камчатки" красную икру продают в пластиковых банках по 0,5 килограмма по цене 5 тысяч рублей. Стоимость икры с Камчатки вылова 2020 года в этой же сети начиналась от 4 тысяч рублей за килограмм.Еще в нескольких торговых точках, как передает корреспондент РИА Новости, красной икры нет, по словам продавцов, привоз с Камчатки ждут во вторник.Красная икра в Благовещенске считается деликатесом. Большой популярностью красная икра в Благовещенске, который граничит с КНР по реке Амур, пользуется у китайских туристов. В Китае икру едят не с привычными для благовещенцев хлебом и маслом, а подают на блюде вместе с кольцами репчатого лука и крупными кусками сливочного масла. Сейчас из-за пандемии COVID-19 туристов из Китая в областном центре Приамурья нет. Жители Благовещенска, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, прицениваются к икре, но не покупают.По данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год – на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).

https://ria.ru/20210711/ikra-1740784085.html

благовещенск

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красная икра, благовещенск, экономика