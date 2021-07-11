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В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг
В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг - РИА Новости, 11.07.2021
В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг
Стоимость одного килограмма икры чавычи первой камчатской путины этого года в Благовещенске – 10 тысяч рублей, это более чем в два раза выше привычной для... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:43
2021-07-11T13:43
2021-07-11T13:44
красная икра
благовещенск
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Стоимость одного килограмма икры чавычи первой камчатской путины этого года в Благовещенске – 10 тысяч рублей, это более чем в два раза выше привычной для Амурской области, передает корреспондент РИА Новости.В павильонах торговой сети "Дары Камчатки" красную икру продают в пластиковых банках по 0,5 килограмма по цене 5 тысяч рублей. Стоимость икры с Камчатки вылова 2020 года в этой же сети начиналась от 4 тысяч рублей за килограмм.Еще в нескольких торговых точках, как передает корреспондент РИА Новости, красной икры нет, по словам продавцов, привоз с Камчатки ждут во вторник.Красная икра в Благовещенске считается деликатесом. Большой популярностью красная икра в Благовещенске, который граничит с КНР по реке Амур, пользуется у китайских туристов. В Китае икру едят не с привычными для благовещенцев хлебом и маслом, а подают на блюде вместе с кольцами репчатого лука и крупными кусками сливочного масла. Сейчас из-за пандемии COVID-19 туристов из Китая в областном центре Приамурья нет. Жители Благовещенска, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, прицениваются к икре, но не покупают.По данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год – на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).
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красная икра, благовещенск, экономика
В Благовещенске красная икра первой путины стоит 10 тысяч рублей за кг
13:43 11.07.2021 (обновлено: 13:44 11.07.2021)
Килограмм красной икры с первой камчатской путины продают в Благовещенске за 10 тысяч рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости.
Стоимость одного килограмма икры чавычи первой камчатской путины этого года в Благовещенске
– 10 тысяч рублей, это более чем в два раза выше привычной для Амурской области
, передает корреспондент РИА Новости.
В павильонах торговой сети "Дары Камчатки" красную икру продают в пластиковых банках по 0,5 килограмма по цене 5 тысяч рублей. Стоимость икры с Камчатки вылова 2020 года в этой же сети начиналась от 4 тысяч рублей за килограмм.
"Это икра первой путины этого года, меньше чем по полкилограмма не продаем, это заводская фасовка. Рыба и икра чавычи никогда не была дешевой, сейчас цена за килограмм икры на Камчатке начинается с 12 тысяч рублей", - рассказала РИА Новости продавец одного из павильонов торговой сети "Дары Камчатки".
Еще в нескольких торговых точках, как передает корреспондент РИА Новости, красной икры нет, по словам продавцов, привоз с Камчатки ждут во вторник.
Красная икра в Благовещенске считается деликатесом. Большой популярностью красная икра в Благовещенске, который граничит с КНР по реке Амур, пользуется у китайских туристов. В Китае икру едят не с привычными для благовещенцев хлебом и маслом, а подают на блюде вместе с кольцами репчатого лука и крупными кусками сливочного масла. Сейчас из-за пандемии COVID-19 туристов из Китая в областном центре Приамурья нет. Жители Благовещенска, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, прицениваются к икре, но не покупают.
По данным Росстата
, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России
по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год – на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).