https://ria.ru/20210711/ikra-1740784085.html

В Минвостокразвития прокомментировали нехватку красной икры

В Минвостокразвития прокомментировали нехватку красной икры - РИА Новости, 11.07.2021

В Минвостокразвития прокомментировали нехватку красной икры

Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на нее нормализуется к осени, понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения, для этого... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:12

2021-07-11T09:12

2021-07-11T14:12

алексей чекунков

дальний восток

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на нее нормализуется к осени, понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения, для этого реализуется ряд программ, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.На Сахалине икру лососевых — горбуши и симы — сейчас продают по десять тысяч рублей за килограмм. Дешевле стоит только икра прошлогоднего улова. Деликатес только появляется в торговых точках, так как путина только началась. В Приморье красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до девяти тысяч рублей."Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен это вопрос спроса и предложения. Во все мире растет спрос на базовые товары. Искусственно регулировать эти вопросы сложно, это значит вмешиваться в рынок. Мы все выходцы из советской экономики, где искусственное регулирование приводило к дефициту. Самый верный способ понижать цены — увеличивать предложение", — сказал Чекунков.По его словам, неплохо работает программа "квоты в обмен на инвестиции", обновляется рыболовецкий флот, строятся заводы на берегу, они сейчас все запускаются."Итогом должен быть более высокий вылов и более высокое производство икры. Соответственно насыщение местных рынков. Есть отличный проект по созданию рыбного рынка во Владивостоке и рыбных рынков по всему Дальнему Востоку. Есть хорошие проекты по рыбной бирже, поэтому приведение рыбохозяйственного комплекса в порядок идет полным ходом. И консолидация компаний в рамках достаточно сильных групп, которые здесь надолго, которые вложили миллиарды долларов, чтобы быть успешными, они заинтересованы в первую очередь, чтобы их рынок был успешен и насыщен", — добавил министр.

https://ria.ru/20201018/ikra-1580322416.html

дальний восток

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алексей чекунков, дальний восток, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), экономика