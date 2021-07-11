Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740829469.html
В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных
В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных - РИА Новости, 11.07.2021
В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных
Пентагон изучает запрос властей Гаити об отправке американских военных для стабилизации обстановки в этой стране, заявил в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:24
2021-07-11T19:33
жовенель моиз
министерство обороны сша
гаити
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Пентагон изучает запрос властей Гаити об отправке американских военных для стабилизации обстановки в этой стране, заявил в воскресенье пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби."Мы осведомлены о запросе правительства Гаити и изучаем его, как поступили бы с любым другим обращением к нам об оказании помощи", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.По его словам, межведомственная группа, включающая в том числе сотрудников министерства внутренней безопасности США и ФБР, "направляется или уже достигла Гаити", чтобы оказать помощь местным властям в расследовании убийства президента страны, выявлении виновных и определении для них меры ответственности."Именно на этом сейчас сфокусированы наши усилия", - указал Кирби.Ранее стало известно, что власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740783768.html
гаити
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жовенель моиз, министерство обороны сша, гаити, сша, в мире
В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных
19:24 11.07.2021 (обновлено: 19:33 11.07.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

В Пентагоне прокомментировали запрос властей Гаити об отправке военных

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Пентагон изучает запрос властей Гаити об отправке американских военных для стабилизации обстановки в этой стране, заявил в воскресенье пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Мы осведомлены о запросе правительства Гаити и изучаем его, как поступили бы с любым другим обращением к нам об оказании помощи", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
Вчера, 08:00
За что американцы убили президента Гаити
По его словам, межведомственная группа, включающая в том числе сотрудников министерства внутренней безопасности США и ФБР, "направляется или уже достигла Гаити", чтобы оказать помощь местным властям в расследовании убийства президента страны, выявлении виновных и определении для них меры ответственности.
"Именно на этом сейчас сфокусированы наши усилия", - указал Кирби.
Граффити с портретом президента Гаити Жовенеля Мойза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
Вчера, 09:03
И.о. премьера Гаити заявил, что президента страны пытали перед смертью
Ранее стало известно, что власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.
 
Жовенель МоизМинистерство обороны СШАГаитиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:41Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:39Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
07:32В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:19Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:13В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
06:55Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:54Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:35Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
06:11Россияне назвали места для идеального отпуска
06:08США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:06В США прокомментировали протесты на Кубе
05:44Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:43Россияне назвали главные недуги от переработок
05:12На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
05:10Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
04:30Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:03Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
03:15На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Лента новостейМолния