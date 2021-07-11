https://ria.ru/20210711/gaiti-1740829469.html

В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных

В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных - РИА Новости, 11.07.2021

В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных

Пентагон изучает запрос властей Гаити об отправке американских военных для стабилизации обстановки в этой стране, заявил в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:24

2021-07-11T19:24

2021-07-11T19:33

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Пентагон изучает запрос властей Гаити об отправке американских военных для стабилизации обстановки в этой стране, заявил в воскресенье пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби."Мы осведомлены о запросе правительства Гаити и изучаем его, как поступили бы с любым другим обращением к нам об оказании помощи", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.По его словам, межведомственная группа, включающая в том числе сотрудников министерства внутренней безопасности США и ФБР, "направляется или уже достигла Гаити", чтобы оказать помощь местным властям в расследовании убийства президента страны, выявлении виновных и определении для них меры ответственности."Именно на этом сейчас сфокусированы наши усилия", - указал Кирби.Ранее стало известно, что власти Гаити попросили США направить войска для помощи в защите инфраструктуры, портов, аэропортов и энергетических систем. Запрос о направлении войск США касается ограниченного числа военнослужащих - около 500 человек.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

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жовенель моиз, министерство обороны сша, гаити, сша, в мире