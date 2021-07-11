СМИ: глава службы безопасности президента Гаити часто летал в Колумбию
© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити
© AP Photo / Joseph Odelyn
Semana: глава службы безопасности убитого президента Гаити часто летал в Колумбию
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Глава службы безопасности президента Гаити Димитри Эрард часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает колумбийская газета Semana, отмечая, что даты визита Эрарда совпадают со временем, когда были согласованы последние детали преступления.
Прокуратура гаитянской столицы Порт-о-Пренса ранее распорядилась допросить лиц, ответственных за безопасность убитого президента страны Жовенеля Моиза. В главу государства, скончавшегося при нападении, попало 12 пуль, при этом никто из находившихся с ним охранников не пострадал.
Правоохранители Гаити задержали 20 человек, подозреваемых в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза, из них 18 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.
Эрард должен быть допрошен 13-14 июля. Пока остаётся неясным, как преступники смогли проникнуть в здание, где находился президент и его супруга.
"Среди данных, которые предстоит объяснить главе службы безопасности, его частые поездки в Эквадор, всегда с остановкой в Боготе", - отмечает издание.
В последний раз Эрард летел рейсом авиакомпании Avianca в столицу Колумбии. После этого он на пару дней поехал в Кито и снова вернулся 29 мая, чтобы затем вылететь в Доминиканскую Республику.
"На данный момент известно, что как раз в то время, когда Эрард находился на континенте, были согласованы окончательные детали (преступления) с отставными военными", - отмечает газета.