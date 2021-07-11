https://ria.ru/20210711/gaiti-1740768350.html

СМИ: глава службы безопасности президента Гаити часто летал в Колумбию

СМИ: глава службы безопасности президента Гаити часто летал в Колумбию - РИА Новости, 11.07.2021

СМИ: глава службы безопасности президента Гаити часто летал в Колумбию

Глава службы безопасности президента Гаити Димитри Эрард часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации убийства президента Жовенеля... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T00:57

2021-07-11T00:57

2021-07-11T00:57

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

колумбия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Глава службы безопасности президента Гаити Димитри Эрард часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает колумбийская газета Semana, отмечая, что даты визита Эрарда совпадают со временем, когда были согласованы последние детали преступления.Прокуратура гаитянской столицы Порт-о-Пренса ранее распорядилась допросить лиц, ответственных за безопасность убитого президента страны Жовенеля Моиза. В главу государства, скончавшегося при нападении, попало 12 пуль, при этом никто из находившихся с ним охранников не пострадал.Правоохранители Гаити задержали 20 человек, подозреваемых в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза, из них 18 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.Эрард должен быть допрошен 13-14 июля. Пока остаётся неясным, как преступники смогли проникнуть в здание, где находился президент и его супруга.В последний раз Эрард летел рейсом авиакомпании Avianca в столицу Колумбии. После этого он на пару дней поехал в Кито и снова вернулся 29 мая, чтобы затем вылететь в Доминиканскую Республику."На данный момент известно, что как раз в то время, когда Эрард находился на континенте, были согласованы окончательные детали (преступления) с отставными военными", - отмечает газета.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740765848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/gaiti-1740762115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, колумбия, в мире