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Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана
Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана - РИА Новости, 11.07.2021
Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана
Около нового входа в столичный зоопарк построят два сухих фонтана, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:46
2021-07-11T09:46
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около нового входа в столичный зоопарк построят два сухих фонтана, сообщается на сайте мэра Москвы.Новый вход, который появится рядом со станцией метро "Баррикадная", будет представлять собой двухэтажное здание, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты."Входная группа — логическое продолжение сложившегося ансамбля зданий зоопарка. Строительные работы планируется завершить во второй половине этого года. Сейчас окончены монолитные работы, началась финальная отделка внутренних помещений", - отмечается в сообщении.Кроме того, на территории зоопарка также продолжается реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу, который соединит старую территорию зоопарка с новой.
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана
09:46 11.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк возобновил работу
Московский зоопарк возобновил работу - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Возле нового входного павильона Московского зоопарка построят два сухих фонтана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около нового входа в столичный зоопарк построят два сухих фонтана, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В рамках благоустройства территории вокруг нового входного павильона Московского зоопарка построят два сухих фонтана, сообщил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. Сейчас рабочие устанавливают чаши фонтанов", - говорится в сообщении.
Новый вход, который появится рядом со станцией метро "Баррикадная", будет представлять собой двухэтажное здание, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты.
"Входная группа — логическое продолжение сложившегося ансамбля зданий зоопарка. Строительные работы планируется завершить во второй половине этого года. Сейчас окончены монолитные работы, началась финальная отделка внутренних помещений", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на территории зоопарка также продолжается реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу, который соединит старую территорию зоопарка с новой.
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