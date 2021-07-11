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Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана

Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана - РИА Новости, 11.07.2021

Возле нового входа в Московский зоопарк построят два сухих фонтана

Около нового входа в столичный зоопарк построят два сухих фонтана, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:46

2021-07-11T09:46

2021-07-11T09:46

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около нового входа в столичный зоопарк построят два сухих фонтана, сообщается на сайте мэра Москвы.Новый вход, который появится рядом со станцией метро "Баррикадная", будет представлять собой двухэтажное здание, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты."Входная группа — логическое продолжение сложившегося ансамбля зданий зоопарка. Строительные работы планируется завершить во второй половине этого года. Сейчас окончены монолитные работы, началась финальная отделка внутренних помещений", - отмечается в сообщении.Кроме того, на территории зоопарка также продолжается реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу, который соединит старую территорию зоопарка с новой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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