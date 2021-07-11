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В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП
В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.07.2021
В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП
Четыре пассажира перевозчика-нелегала пострадали и трое, в том числе двое детей, погибли в Краснодарском крае в результате аварии, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T23:37
2021-07-11T23:39
россия
армавир
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Четыре пассажира перевозчика-нелегала пострадали и трое, в том числе двое детей, погибли в Краснодарском крае в результате аварии, возбуждено дело, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, ДТП произошло в 18.00 мск воскресенья на автодороге Р-217 "Кавказ"."Volkswagen Crafter, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volvo с прицепом, после чего от последнего отлетело колесо, которое повредило автомобиль ВАЗ 217030. В результате ДТП в автобусе пострадало семь человек, из которых трое погибли, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 14 лет", - говорится в сообщении.По данным полиции, третьей жертвой ДТП оказалась женщина 1973 года рождения, четверо пострадавших доставлены в больницу Армавира с повреждениями различной степени тяжести."В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящий момент установлено, что водитель являлся нелегальным перевозчиком, поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится", - добавляется в релизе.Надзорное ведомство по факту происшествия организовало проверку и поставило на контроль ход расследования уголовного дела, информирует краевая прокуратура.
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россия, армавир, краснодарский край, происшествия
В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП
23:37 11.07.2021 (обновлено: 23:39 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Краснодарском крае три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Четыре пассажира перевозчика-нелегала пострадали и трое, в том числе двое детей, погибли в Краснодарском крае в результате аварии, возбуждено дело, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, ДТП произошло в 18.00 мск воскресенья на автодороге Р-217 "Кавказ".
"Volkswagen Crafter, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volvo с прицепом, после чего от последнего отлетело колесо, которое повредило автомобиль ВАЗ 217030. В результате ДТП в автобусе пострадало семь человек, из которых трое погибли, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 14 лет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, третьей жертвой ДТП оказалась женщина 1973 года рождения, четверо пострадавших доставлены в больницу Армавира с повреждениями различной степени тяжести.
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"В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящий момент установлено, что водитель являлся нелегальным перевозчиком, поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится", - добавляется в релизе.
Надзорное ведомство по факту происшествия организовало проверку и поставило на контроль ход расследования уголовного дела, информирует краевая прокуратура.
 
РоссияАрмавирКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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