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В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 11.07.2021
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T21:36
2021-07-11T21:36
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксанский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД."В 19.32 мск в воскресенье в Баксанском районе на 434-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и "Газель", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба - Нальчик"."В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель", - отмечает МВД.По его информации, движение на участке автодороги не перекрыто."Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа", - подчеркивает министерство.
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, происшествия
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП
21:36 11.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП, десять пострадали

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
"В 19.32 мск в воскресенье в Баксанском районе на 434-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и "Газель", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба - Нальчик".
"В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель", - отмечает МВД.
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"Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа", - подчеркивает министерство.
 
РоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Баксанский районПроисшествия
 
 
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