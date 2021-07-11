https://ria.ru/20210711/dtp-1740840890.html
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 11.07.2021
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T21:36
2021-07-11T21:36
2021-07-11T21:36
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксанский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД."В 19.32 мск в воскресенье в Баксанском районе на 434-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и "Газель", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба - Нальчик"."В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель", - отмечает МВД.По его информации, движение на участке автодороги не перекрыто."Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа", - подчеркивает министерство.
https://ria.ru/20210613/dtp-1736878984.html
https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html
россия
баксанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, происшествия
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП
В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП, десять пострадали
НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости.
Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе
Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
"В 19.32 мск в воскресенье в Баксанском районе на 434-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и "Газель", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба - Нальчик".
"В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель", - отмечает МВД.
По его информации, движение на участке автодороги не перекрыто.
"Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа", - подчеркивает министерство.