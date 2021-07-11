https://ria.ru/20210711/dtp-1740840890.html

В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП

В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 11.07.2021

В Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП

Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:36

2021-07-11T21:36

2021-07-11T21:36

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

баксанский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницы в результате столкновения иномарки с маршрутным такси в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД."В 19.32 мск в воскресенье в Баксанском районе на 434-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и "Газель", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту "Куба-Таба - Нальчик"."В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель", - отмечает МВД.По его информации, движение на участке автодороги не перекрыто."Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20210613/dtp-1736878984.html

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россия

баксанский район

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, происшествия