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В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом - РИА Новости, 11.07.2021
В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:49
2021-07-11T15:49
новая москва
коммунарка (москва)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции."В новой Москве в поселке Коммунарка на улице Адмирала Корнилова у дома 10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси."Пострадал водитель и два пассажира такси, предварительно, травмы не тяжелые - сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Также пострадал водитель микроавтобуса - у него подозрение на перелом ноги", - отмечается в сообщении.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Из пяти полос перекрыта одна, затруднений в движении транспорта нет.
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новая москва
коммунарка (москва)
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новая москва, коммунарка (москва), происшествия

В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом

15:49 11.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"В новой Москве в поселке Коммунарка на улице Адмирала Корнилова у дома 10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
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В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП
По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.
"Пострадал водитель и два пассажира такси, предварительно, травмы не тяжелые - сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Также пострадал водитель микроавтобуса - у него подозрение на перелом ноги", - отмечается в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Из пяти полос перекрыта одна, затруднений в движении транспорта нет.
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