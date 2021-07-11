https://ria.ru/20210711/dtp-1740814625.html

В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом

В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом - РИА Новости, 11.07.2021

В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом

Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:49

2021-07-11T15:49

2021-07-11T15:49

новая москва

коммунарка (москва)

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении микроавтобуса и такси в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции."В новой Москве в поселке Коммунарка на улице Адмирала Корнилова у дома 10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и автомобиля такси. В результате столкновения пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси."Пострадал водитель и два пассажира такси, предварительно, травмы не тяжелые - сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Также пострадал водитель микроавтобуса - у него подозрение на перелом ноги", - отмечается в сообщении.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Из пяти полос перекрыта одна, затруднений в движении транспорта нет.

https://ria.ru/20210711/dtp-1740804583.html

новая москва

коммунарка (москва)

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новая москва, коммунарка (москва), происшествия