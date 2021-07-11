https://ria.ru/20210711/dtp-1740804583.html

В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП

В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП - РИА Новости, 11.07.2021

В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП

Девять человек, из них трое детей, пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:26

2021-07-11T13:26

2021-07-11T14:55

россия

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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МОСКВА/УФА, 11 июл - РИА Новости. Девять человек, из них трое детей, пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в Можгинской районе в Удмуртии, на 70-м километре ФАД М-7 "Волга"."Пострадали девять человек, в том числе трое детей", - сообщил собеседник агентства.Он отметил, что семь человек, включая двоих детей, госпитализировали.По данным управления ГИБДД по региону, столкновение грузового автомобиля Volvo, двух легковых автомобилей Renault Duster и Chevrolet Aveo и молоковоза ГАЗ произошло на 70-м километре автодороги "Можга-Елабуга"."В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель молоковоза, водитель и пассажир автомобиля Renault, водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, в том числе дети 2010, 2012 и 2020 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.Столкновение четырех машин, по предварительным данным, произошло в Удмуртии из-за пчелы, которая укусила водителя грузовика, и он выехал на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба МВД по региону.По уточненным данным региональной полиции, в ДТП пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html

https://ria.ru/20210711/avariya-1740768691.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, удмуртская республика (удмуртия), происшествия