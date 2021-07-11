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В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП
В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП - РИА Новости, 11.07.2021
В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП
Девять человек, из них трое детей, пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:26
2021-07-11T13:26
2021-07-11T14:55
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МОСКВА/УФА, 11 июл - РИА Новости. Девять человек, из них трое детей, пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в Можгинской районе в Удмуртии, на 70-м километре ФАД М-7 "Волга"."Пострадали девять человек, в том числе трое детей", - сообщил собеседник агентства.Он отметил, что семь человек, включая двоих детей, госпитализировали.По данным управления ГИБДД по региону, столкновение грузового автомобиля Volvo, двух легковых автомобилей Renault Duster и Chevrolet Aveo и молоковоза ГАЗ произошло на 70-м километре автодороги "Можга-Елабуга"."В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель молоковоза, водитель и пассажир автомобиля Renault, водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, в том числе дети 2010, 2012 и 2020 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.Столкновение четырех машин, по предварительным данным, произошло в Удмуртии из-за пчелы, которая укусила водителя грузовика, и он выехал на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба МВД по региону.По уточненным данным региональной полиции, в ДТП пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html
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россия, удмуртская республика (удмуртия), происшествия
В Удмуртии из-за укуса пчелы водитель устроил массовое ДТП
13:26 11.07.2021 (обновлено: 14:55 11.07.2021)
Массовое ДТП с участием молоковоза произошло в Удмуртии, есть пострадавшие
МОСКВА/УФА, 11 июл - РИА Новости. Девять человек, из них трое детей, пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
ДТП с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошло в Можгинской районе
в Удмуртии, на 70-м километре ФАД М-7 "Волга".
"Пострадали девять человек, в том числе трое детей", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что семь человек, включая двоих детей, госпитализировали.
По данным управления ГИБДД по региону, столкновение грузового автомобиля Volvo
, двух легковых автомобилей Renault Duster
и Chevrolet Aveo
и молоковоза ГАЗ
произошло на 70-м километре автодороги "Можга-Елабуга".
"В результате ДТП пострадали 8 человек: водитель молоковоза, водитель и пассажир автомобиля Renault
, водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, в том числе дети 2010, 2012 и 2020 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Столкновение четырех машин, по предварительным данным, произошло в Удмуртии из-за пчелы, которая укусила водителя грузовика, и он выехал на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По уточненным данным региональной полиции, в ДТП пострадали 10 человек.
"По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями", - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.