https://ria.ru/20210711/dodon-1740843583.html

Додон предрек новый период в истории Молдавии

Додон предрек новый период в истории Молдавии - РИА Новости, 11.07.2021

Додон предрек новый период в истории Молдавии

Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон уверен, что политформирование получит хороший результат на досрочных... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T22:08

2021-07-11T22:08

2021-07-11T22:08

майя санду

игорь додон

владимир воронин

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон уверен, что политформирование получит хороший результат на досрочных парламентских выборах."Я уверен, что блок "Коммунисты и социалисты" получит хороший результат на выборах, за два месяца мы смогли наладить работу", - заявил Додон заявил на брифинге."Мы проанализируем все нарушения и решим, стоит ли опротестовывать результаты выборов. С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории, я допускаю, что в парламенте будет всего две-три партии", - заявил Додон.Он поблагодарил коллег за отличную работу и призвал молдавских политиков сделать все, чтобы не допустить повторения политических кризисов."Блок "Коммунисты и социалисты" продолжит работать в парламенте бок о бок после досрочных парламентских выборов. Надеюсь, что в парламенте мы будем сильными и едиными, чтобы реализовать нашу программу", - сообщил политик.Он также поблагодарил граждан за активное участие в выборах, хотя опасался, что люди не захотят принять участие в голосовании из-за многочисленных кризисов и жары.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00 (совпадает с мск).В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Додон.

https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740821307.html

https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html

https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740815469.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире