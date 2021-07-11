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Додон предрек новый период в истории Молдавии
Додон предрек новый период в истории Молдавии - РИА Новости, 11.07.2021
Додон предрек новый период в истории Молдавии
Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон уверен, что политформирование получит хороший результат на досрочных... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T22:08
2021-07-11T22:08
майя санду
игорь додон
владимир воронин
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон уверен, что политформирование получит хороший результат на досрочных парламентских выборах."Я уверен, что блок "Коммунисты и социалисты" получит хороший результат на выборах, за два месяца мы смогли наладить работу", - заявил Додон заявил на брифинге."Мы проанализируем все нарушения и решим, стоит ли опротестовывать результаты выборов. С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории, я допускаю, что в парламенте будет всего две-три партии", - заявил Додон.Он поблагодарил коллег за отличную работу и призвал молдавских политиков сделать все, чтобы не допустить повторения политических кризисов."Блок "Коммунисты и социалисты" продолжит работать в парламенте бок о бок после досрочных парламентских выборов. Надеюсь, что в парламенте мы будем сильными и едиными, чтобы реализовать нашу программу", - сообщил политик.Он также поблагодарил граждан за активное участие в выборах, хотя опасался, что люди не захотят принять участие в голосовании из-за многочисленных кризисов и жары.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00 (совпадает с мск).В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Додон.
https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740821307.html
https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html
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майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире
Додон предрек новый период в истории Молдавии
22:08 11.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на акции протеста в Кишиневе
Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экс-президент Молдавии Додон предрек "новый период в истории" Молдавии

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон уверен, что политформирование получит хороший результат на досрочных парламентских выборах.
"Я уверен, что блок "Коммунисты и социалисты" получит хороший результат на выборах, за два месяца мы смогли наладить работу", - заявил Додон заявил на брифинге.
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"Мы проанализируем все нарушения и решим, стоит ли опротестовывать результаты выборов. С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории, я допускаю, что в парламенте будет всего две-три партии", - заявил Додон.
Он поблагодарил коллег за отличную работу и призвал молдавских политиков сделать все, чтобы не допустить повторения политических кризисов.
"Блок "Коммунисты и социалисты" продолжит работать в парламенте бок о бок после досрочных парламентских выборов. Надеюсь, что в парламенте мы будем сильными и едиными, чтобы реализовать нашу программу", - сообщил политик.
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Он также поблагодарил граждан за активное участие в выборах, хотя опасался, что люди не захотят принять участие в голосовании из-за многочисленных кризисов и жары.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00 (совпадает с мск).
В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Додон.
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Майя СандуИгорь ДодонВладимир ВоронинМолдавияВ мире
 
 
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