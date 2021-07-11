https://ria.ru/20210711/defender-1740798805.html

Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив

Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив - РИА Новости, 11.07.2021

Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив

Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма, вернулся из Ионического моря в Гибралтарский пролив, РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:16

2021-07-11T12:16

2021-07-11T12:16

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

вмс великобритании

черное море

великобритания

гибралтар

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма, вернулся из Ионического моря в Гибралтарский пролив, свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.Согласно Marine Traffic, Defender находится в районе Гибралтара. Ранее эсминец находился у берегов Сицилии в Ионическом море.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738619820.html

https://ria.ru/20210624/strategiya-1738365002.html

россия

черное море

великобритания

гибралтар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, черное море, великобритания, гибралтар, в мире