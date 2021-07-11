https://ria.ru/20210711/defender-1740798805.html
Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив
Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив - РИА Новости, 11.07.2021
Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив
Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма, вернулся из Ионического моря в Гибралтарский пролив, РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T12:16
2021-07-11T12:16
2021-07-11T12:16
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
вмс великобритании
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великобритания
гибралтар
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма, вернулся из Ионического моря в Гибралтарский пролив, свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.Согласно Marine Traffic, Defender находится в районе Гибралтара. Ранее эсминец находился у берегов Сицилии в Ионическом море.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ России.
https://ria.ru/20210625/esminets-1738619820.html
https://ria.ru/20210624/strategiya-1738365002.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, черное море, великобритания, гибралтар, в мире
Нарушивший российскую границу эсминец вернулся в Гибралтарский пролив
Нарушивший российскую границу британский эсминец Defender вернулся в Гибралтарский пролив