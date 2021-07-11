https://ria.ru/20210711/davlenie-1740847935.html

"Это спасет жизнь". Врачи рассказали, когда надо срочно звонить в скорую

"Это спасет жизнь". Врачи рассказали, когда надо срочно звонить в скорую - РИА Новости, 11.07.2021

"Это спасет жизнь". Врачи рассказали, когда надо срочно звонить в скорую

Высокое артериальное давление, вызывающее гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки. Об этом написала... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T23:18

2021-07-11T23:18

2021-07-11T23:18

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Высокое артериальное давление, вызывающее гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на врачей американской медклиники.Если вы или кто-то из ваших близких резко почувствовали сильную боль в груди или головную боль, которая сопровождается спутанностью сознания, ухудшением зрения, то медики рекомендуют вызывать скорую помощь.Среди других тревожных признаков – тошнота и внезапно возникшая беспочвенная тревога.К более явным симптомам возникновения гипертонического криза специалисты причисляют появление одышки и судорог. Особое внимание стоит обратить, если человек рядом с вами перестал реагировать и отзываться.При гипертоническом кризе требуется немедленная госпитализация для лечения пероральными или внутривенными препаратами, отмечается в статье.

https://ria.ru/20210703/davlenie-1739745806.html

https://ria.ru/20210602/dalenie-1735191910.html

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