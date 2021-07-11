https://ria.ru/20210711/bundestag-1740807449.html

Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT

Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT - РИА Новости, 11.07.2021

Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT

Председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле высказал опасения относительно того, что граждане Германии с русскими корнями смотрят телеканал RT. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T14:05

2021-07-11T14:05

2021-07-11T16:03

телеканал rt

вольфганг шойбле

бундестаг германии

германия

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БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле высказал опасения относительно того, что граждане Германии с русскими корнями смотрят телеканал RT.По его мнению, это может повлиять на выборы в немецкий бундестаг, которые пройдут в этом сентябре. "Раньше они голосовали за консерваторов, а теперь эта группа граждан стала во многом основой поддержки "Альтернативы для Германии" (правая партия - ред.)", - считает Шойбле.Ранее он уже высказывал опасения в связи с тем, что многие немцы предпочитают узнавать новости из зарубежных СМИ.

https://ria.ru/20210703/obyasnenie-1739716474.html

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