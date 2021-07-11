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Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT - РИА Новости, 11.07.2021
Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
Председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле высказал опасения относительно того, что граждане Германии с русскими корнями смотрят телеканал RT. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:05
2021-07-11T14:05
2021-07-11T16:03
телеканал rt
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бундестаг германии
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БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле высказал опасения относительно того, что граждане Германии с русскими корнями смотрят телеканал RT.По его мнению, это может повлиять на выборы в немецкий бундестаг, которые пройдут в этом сентябре. "Раньше они голосовали за консерваторов, а теперь эта группа граждан стала во многом основой поддержки "Альтернативы для Германии" (правая партия - ред.)", - считает Шойбле.Ранее он уже высказывал опасения в связи с тем, что многие немцы предпочитают узнавать новости из зарубежных СМИ.
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Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
14:05 11.07.2021 (обновлено: 16:03 11.07.2021)
Председатель бундестага ФРГ Шойбле выразил опасения, что немцы с русскими корнями смотрят RT