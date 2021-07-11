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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210711/brenson-1740823326.html
С космодрома в США стартовал корабль с британским миллиардером Брэнсоном
С космодрома в США стартовал корабль с британским миллиардером Брэнсоном - РИА Новости, 12.07.2021
С космодрома в США стартовал корабль с британским миллиардером Брэнсоном
Virgin Galactic успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек, который возглавляет британский миллиардер Ричард Брэнсон. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T17:48
2021-07-12T00:01
хочу стать космонавтом
virgin galactic
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Virgin Galactic успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек, который возглавляет британский миллиардер Ричард Брэнсон.Unity стартовал на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома в США Spaceport America в Нью-Мексико.Вместе с бизнесменом в полет отправились бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.Трансляцию ведет Twitter-аккаунт компании.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Семидесятилетний основатель компании планирует доказать, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.Предполагается, что по технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. Затем, после отстыковки от самолета на собственной тяге, VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию, и, достигнув нужной высоты, совершит горизонтальную посадку.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Старт космического корабля компании Virgin Galactic с Брэнсоном на борту
Корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико
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virgin galactic, космос - риа наука
С космодрома в США стартовал корабль с британским миллиардером Брэнсоном
17:48 11.07.2021 (обновлено: 00:01 12.07.2021)
 

Американский миллиардер Брэнсон отправился в космос на ракетоплане VSS Unity

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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Virgin Galactic успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек, который возглавляет британский миллиардер Ричард Брэнсон.
Unity стартовал на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома в США Spaceport America в Нью-Мексико.
Вместе с бизнесменом в полет отправились бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Трансляцию ведет Twitter-аккаунт компании.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Семидесятилетний основатель компании планирует доказать, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
Предполагается, что по технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. Затем, после отстыковки от самолета на собственной тяге, VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию, и, достигнув нужной высоты, совершит горизонтальную посадку.
 
Хочу стать космонавтомVirgin GalacticКосмос - РИА Наука
 
 
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