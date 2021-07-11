https://ria.ru/20210711/brenson-1740786822.html

Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция

Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2021

Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция

Virgin Galactic совершает первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с экипажем из четырех человек во главе с основателем компании Ричардом... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T17:44

2021-07-11T17:44

2021-07-11T17:44

virgin galactic

космос - риа наука

ричард брэнсон

в мире

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Virgin Galactic совершает первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с экипажем из четырех человек во главе с основателем компании Ричардом Брэнсоном.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Virgin Galactic совершает первый полет в космос с экипажем во главе с Ричардом Брэнсоном LIVE: Virgin Galactic совершает первый полет в космос с экипажем во главе с Ричардом Брэнсоном 2021-07-11T17:44 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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