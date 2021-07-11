https://ria.ru/20210711/brenson-1740786822.html
Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция
Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2021
Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция
Virgin Galactic совершает первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с экипажем из четырех человек во главе с основателем компании Ричардом... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T17:44
2021-07-11T17:44
2021-07-11T17:44
virgin galactic
космос - риа наука
ричард брэнсон
в мире
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Virgin Galactic совершает первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с экипажем из четырех человек во главе с основателем компании Ричардом Брэнсоном.
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4.7
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РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Virgin Galactic совершает первый полет в космос с экипажем во главе с Ричардом Брэнсоном
LIVE: Virgin Galactic совершает первый полет в космос с экипажем во главе с Ричардом Брэнсоном
2021-07-11T17:44
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, virgin galactic, космос - риа наука, ричард брэнсон, в мире
Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция
Virgin Galactic совершает первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с экипажем из четырех человек во главе с основателем компании Ричардом Брэнсоном.
2021-07-11T17:44
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PT1S
Запуск суборбитального корабля Virgin Galactic. Прямая трансляция
Virgin Galactic совершает первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с экипажем из четырех человек во главе с основателем компании Ричардом Брэнсоном.