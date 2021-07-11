https://ria.ru/20210711/borrel-1740770830.html

Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России

Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России - РИА Новости, 11.07.2021

Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T02:53

2021-07-11T02:53

2021-07-11T11:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают Россия и Китай. Об этом сообщает хорватское издание Total Croatia News.По мнению Борреля, Москва и Пекин "используют вакцины для достижения своих целей" и Брюсселю следует принять это во внимание.При этом Боррель призвал к сотрудничеству с Москвой и Пекином. На этой неделе Брюссель предложил Минздраву подумать о возможности интеграции России в европейскую систему COVID-сертификатов, подтверждающих эпидемиологический статус человека. В то же время госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что страны ЕС должны "сказать нет" российским и китайским вакцинам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова Бона "гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма". По ее словам, целым народам отказывают в равных правах и возможностях, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией.

https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html

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коронавирус covid-19, россия, жозеп боррель, евросоюз, москва, китай, хорватия, в мире