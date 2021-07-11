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Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России - РИА Новости, 11.07.2021
Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:53
2021-07-11T02:53
2021-07-11T11:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", к которой якобы прибегают Россия и Китай. Об этом сообщает хорватское издание Total Croatia News.По мнению Борреля, Москва и Пекин "используют вакцины для достижения своих целей" и Брюсселю следует принять это во внимание.При этом Боррель призвал к сотрудничеству с Москвой и Пекином. На этой неделе Брюссель предложил Минздраву подумать о возможности интеграции России в европейскую систему COVID-сертификатов, подтверждающих эпидемиологический статус человека. В то же время госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что страны ЕС должны "сказать нет" российским и китайским вакцинам. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова Бона "гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма". По ее словам, целым народам отказывают в равных правах и возможностях, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией.
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коронавирус covid-19, россия, жозеп боррель, евросоюз, москва, китай, хорватия, в мире
Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:53 11.07.2021 (обновлено: 11:00 11.07.2021)
Жозеп Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России и Китая