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В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами, 12 человек погибли
В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами, 12 человек погибли - РИА Новости, 11.07.2021
В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами, 12 человек погибли
Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:13
2021-07-11T11:13
2021-07-11T11:13
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции, передает агентство Anadolu.Сообщается, что в результате аварии автобус загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.
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турция, иран, в мире
В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами, 12 человек погибли
Автобус с нелегальными мигрантами загорелся на востоке Турции, 12 человек погибли