https://ria.ru/20210711/avstriya-1740806413.html

В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей

В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей - РИА Новости, 11.07.2021

В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей

Автомобиль, управляемый 87-летним мужчиной, врезался в группу людей у рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан, пострадали 13 человек, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:51

2021-07-11T13:51

2021-07-11T13:51

австрия

происшествия

в мире

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Автомобиль, управляемый 87-летним мужчиной, врезался в группу людей у рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан, пострадали 13 человек, сообщает телеканал ORF.Службы реагирования предоставили предварительные данные о пострадавших, их число может возрасти, отмечает телеканал.По данным полиции, водитель потерял управление над автомобилем.

https://ria.ru/20210405/belorussiya-1604250507.html

австрия

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2021

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австрия, происшествия, в мире