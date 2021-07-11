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В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей
В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей - РИА Новости, 11.07.2021
В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей
Автомобиль, управляемый 87-летним мужчиной, врезался в группу людей у рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан, пострадали 13 человек, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:51
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австрия
происшествия
в мире
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Автомобиль, управляемый 87-летним мужчиной, врезался в группу людей у рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан, пострадали 13 человек, сообщает телеканал ORF.Службы реагирования предоставили предварительные данные о пострадавших, их число может возрасти, отмечает телеканал.По данным полиции, водитель потерял управление над автомобилем.
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австрия, происшествия, в мире
В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей
13:51 11.07.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Ronald Zak

87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей у рыночной палатки в Австрии

Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Автомобиль, управляемый 87-летним мужчиной, врезался в группу людей у рыночной палатки в австрийском городе Санкт-Флориан, пострадали 13 человек, сообщает телеканал ORF.
Службы реагирования предоставили предварительные данные о пострадавших, их число может возрасти, отмечает телеканал.
По данным полиции, водитель потерял управление над автомобилем.
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