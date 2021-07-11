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На МКАД столкнулись четыре автомобиля
На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 11.07.2021
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.07.2021
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происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В дептрансе отметили, что автомобили перемещены в средние ряды. Движение частично восстановлено.
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telegram (приложение), дтп на мкад, авто, происшествия
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
19:39 11.07.2021 (обновлено: 19:41 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Авария с участием четырёх автомобилей произошла на кольцевой автодороге на юге Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На 35-м км МКАД (внешняя сторона по направлению к улице Поляны) столкнулись четыре автомобиля в среднем и левом рядах. Перекрыто четыре полосы. Пожалуйста, объезжайте этот участок", - говорится в сообщении.
В дептрансе отметили, что автомобили перемещены в средние ряды. Движение частично восстановлено.
 
Telegram (приложение)ДТП на МКАДАвтоПроисшествия
 
 
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