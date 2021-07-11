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На МКАД столкнулись четыре автомобиля
На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 11.07.2021
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:39
2021-07-11T19:39
2021-07-11T19:41
telegram (приложение)
дтп на мкад
авто
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В дептрансе отметили, что автомобили перемещены в средние ряды. Движение частично восстановлено.
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telegram (приложение), дтп на мкад, авто, происшествия
На МКАД столкнулись четыре автомобиля
19:39 11.07.2021 (обновлено: 19:41 11.07.2021)
Авария с участием четырёх автомобилей произошла на кольцевой автодороге на юге Москвы