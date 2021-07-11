https://ria.ru/20210711/avariya-1740830708.html

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На МКАД столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 11.07.2021

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:39

2021-07-11T19:39

2021-07-11T19:41

telegram (приложение)

дтп на мкад

авто

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авария с четырьмя автомобилями произошла на 35-м километре Московской кольцевой автодороги на юге столицы, перекрыты четыре полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В дептрансе отметили, что автомобили перемещены в средние ряды. Движение частично восстановлено.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), дтп на мкад, авто, происшествия