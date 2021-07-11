https://ria.ru/20210711/avariya-1740670307.html

"Полиция не смогла": москвичка поймала преступника, скрывавшегося годами

"Полиция не смогла": москвичка поймала преступника, скрывавшегося годами - РИА Новости, 11.07.2021

"Полиция не смогла": москвичка поймала преступника, скрывавшегося годами

На то чтобы убедить виновника ДТП выйти из тени, Алене Маркушовой потребовалось всего 40 минут. Пять лет назад она ехала на велосипеде по тротуару и попала под... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:06

авария

дтп

тинао

одноклассники

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Мария Марикян. На то чтобы убедить виновника ДТП выйти из тени, Алене Маркушовой потребовалось всего 40 минут. Пять лет назад она ехала на велосипеде по тротуару и попала под маршрутку. Итог — полный паралич левой руки. Водитель Исоки Баходурзода после возбуждения уголовного дела скрылся в Таджикистане. Полиция тянула с розыском, и девушка решила сама его найти. О том, как ей это удалось, — в материале РИА Новости.Авария в Новой МосквеВосемнадцатилетняя Алена окончила колледж по специальности "повар-кондитер" и устроилась в ресторан. Но проработала всего три дня. В июне 2016-го в Новой Москве на улице 40 лет Октября она попала в ДТП. До места назначения ей оставалось всего двести метров. "Было без пяти семь утра, я ехала на велосипеде по тротуару. Впереди — въезд во двор к жилому дому, затем еще один тротуар. Меня сбили в промежутке между пешеходными дорожками. Хотя по правилам водитель обязан пропустить и пешеходов, и велосипедистов, — рассказывает Алена. — Ему, видимо, захотелось срезать путь".Девушка упала на левую сторону, сильно ударилась головой. Маршрутка резко затормозила. Из нее выбежал пассажир — помог встать на ноги, поднял велосипед, уточнил, все ли в порядке, и ушел. Алена сама вызвала полицию. Переживала, что водитель скроется с места ДТП, поскольку он постоянно твердил: "Пора на маршрут". Маркушова дозвонилась до коллег и попросила подежурить рядом.В одиночку она бы не справилась: кружилась голова, царапины на локте кровоточили, левая рука сильно опухла. "Мимо проезжала бригада скорой помощи. Медики остановились, когда увидели меня, хоть и спешили на другой вызов. Дали обезболивающее", — вспоминает Алена.Сотрудники ГИБДД прибыли через три с половиной часа. Составили протокол, осмотрели место происшествия и отправили Алену в больницу. Врачи диагностировали только сотрясение мозга. В госпитализации отказали, а что случилось с рукой, ответить не смогли — отправили на обследование в поликлинику по месту жительства. Там выяснилось, что у Алены плексопатия плечевого сплетения. Проще говоря, сильно повреждены нервные волокна, из-за чего руку парализовало."Не учите нас работать"Через неделю после аварии Маркушову направили на судебно-медицинскую экспертизу. Результаты исследования прислали в январе 2017-го — согласно им, здоровью девушки причинен тяжкий вред. Дело взял на контроль следственный отдел УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы."Весной 2017-го следователь сказал, что не станет возбуждать дело. Четкого ответа, по какой причине, я так и не услышала. Пришлось нанимать адвоката. В июне мы оспорили это решение через суд", — говорит Алена.В конце лета все же завели дело по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Осенью его передали в райсуд. Водитель — Исоки Баходурзода, уроженец Таджикистана, — на заседания не приходил. Не нашли его и по месту прописки: документы оказались фиктивными. Дело снова вернули следователю. А Исоки объявили в федеральный розыск.Тем временем Алена перенесла операцию — ей установили специальные фиксаторы, чтобы устранить разрыв суставной губы в плече, однако паралич руки не прошел. Девушка не понимала, куда делся водитель и почему его не могут найти."Исоки почти каждый день заходил в "Одноклассники". Я скинула сотрудникам оперативно-разыскного отдела ссылку на его страницу. Спросила, обращались ли они с запросом в техподдержку, где можно получить информацию о местоположении человека, — объясняет Маркушова. — Мне ответили, что такие данные якобы добыть крайне сложно. То есть они даже не пытались".Уже летом 2018-го Алене сообщили, что Исоки вернулся в Таджикистан. По ее словам, в полиции не стали запрашивать информацию и выяснять, где он живет. И тут Маркушова обратила внимание на важную деталь: водитель установил в "Одноклассниках" приложение "Тройка" (карта для оплаты проезда в любом общественном транспорте Москвы). Она была уверена, что Баходурзода собирается в столицу. Или уже вернулся.Рассказала об этом следователю. Однако в оперативно-разыскном отделе ее находчивость не оценили: попросили "не вмешиваться не в свое дело и не учить специалистов, как надо работать".Блондинка, кафе и мечетьАлена поняла, что от полиции ничего не добиться, и взяла ситуацию в свои руки: в начале февраля 2019-го создала фейковую страницу в "Одноклассниках", загрузила туда фотографии незнакомки, а затем добавилась к Исоки в друзья.Написала, что живет недалеко от Воробьевых гор, — стройная молодая блондинка с короткой стрижкой. Недавно рассталась с парнем, хочет развеяться.— У тебя есть девушка? А то, может, тебе со мной неинтересно.— Пока нет. Скинь пару своих фото.Как позже выяснится, у Исоки есть жена и ребенок. Ему было сложно поверить, что такая красотка обратила на него внимание первой. Спросил, чем так ее заинтересовал, объяснил, что обычно русские девушки отказываются с ним даже говорить.— Я же мусульманин, а ты — христианка! — не унимался он.Алена попросила отбросить предрассудки и завела разговор на тему религии. Якобы она давно мечтала побывать в Московской соборной мечети на проспекте Мира. Но переживала, что без сопровождения мужчины туда не пустят. Исоки согласился составить компанию. Но сперва решил пригласить в кафе — десятого февраля в полдень. Место встречи назначил у станции метро "Теплый Стан".Накануне Алена дозвонилась до главного управления МВД и сообщила, что человек, объявленный в розыск, у нее на крючке. Через полчаса с ней связались из УВД по ТиНАО. Уверяли, что Исоки нет в России: не было данных, подтверждающих, что он пересек границу. Алена настояла на своем и убедила выехать с ней на место.Девушка натянула на голову капюшон, чтобы скрыть лицо, встала напротив кафе возле рынка. Баходурзода опаздывал, а когда наконец пришел, Алена подала знак оперативникам. Исоки скрутили, надели наручники. Он даже не успел ничего понять."В Таджикистане он сменил имя. Неясно, как человек в федеральном розыске так запросто пересек границу? — недоумевает Алена. — Почти три года в полиции делали вид, что "работают". В итоге все сделала какая-то девчонка. Телефон, интернет и сорок минут на переписку — больше ничего мне не понадобилось". Исоки, к слову, до сих пор не в курсе, кто на самом деле устроил засаду.Лучший врач — в ИспанииВесной 2019-го водителя судили по части первой статьи 264 УК. В июне вышло обвинительное заключение: год лишения свободы, запрет на вождение транспортных средств на два года, а также компенсация за нанесенный ущерб — триста тысяч рублей. Она потратила сотни тысяч на лечение, обращалась в разные клиники, но отечественные специалисты лишь разводили руками. Советовали искать врача за рубежом. Однако в операции Алене отказали и в США, и в Германии, и в Израиле. Единственный врач, который согласился помочь "оживить" парализованную руку, нашелся в Испании. Доктор Хоаким Касаньяс Синтес, главный специалист медицинского центра Teknon: его профиль — как раз такие травмы, как у Алены. В клинике выставили счет — 43 тысячи евро. Кроме того, нужны деньги на проживание и перелет. Всего более четырех миллионов рублей. Многодетной семье Алены такая сумма не по карману. Девушка обращалась за помощью в благотворительные организации. Получила больше тридцати отказов, но не сдалась и продолжила поиск. Фонд "География добра" согласился организовать сбор. Пока на счету чуть больше двухсот тысяч. Раз в год Алена проходит реабилитацию для поддержания мышц в тонусе. Чем быстрее сделают операцию, тем выше шансы, что рука успешно восстановится.Маркушова уверена: Исоки снова в России, уже под другим именем. Но выяснять, где он, нет ни сил, ни желания. В приоритете — здоровье. Алена надеется, что когда-нибудь вернется к прежнему образу жизни и найдет хорошую работу.

https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603509776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария, дтп, тинао, одноклассники, общество