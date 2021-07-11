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В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей

В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей - РИА Новости, 11.07.2021

В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей

В американском штате Мичиган группе прохожих удалось удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми, сообщает FOX 35. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T16:12

2021-07-11T16:12

2021-07-11T17:22

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В американском штате Мичиган группе прохожих удалось удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми, сообщает FOX 35.Инцидент произошел на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити.На видеозаписи с места событий видно, как основание аттракциона "Ковер-самолет" начинает раскачиваться, отрываясь от земли. Оказавшимся рядом прохожим удалось удержать платформу на месте, пока аттракцион не остановился.Отмечается, что впоследствии операторы его разобрали.

мичиган

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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