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В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей
В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей - РИА Новости, 11.07.2021
В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей
В американском штате Мичиган группе прохожих удалось удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми, сообщает FOX 35. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:12
2021-07-11T16:12
2021-07-11T17:22
мичиган
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в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В американском штате Мичиган группе прохожих удалось удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми, сообщает FOX 35.Инцидент произошел на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити.На видеозаписи с места событий видно, как основание аттракциона "Ковер-самолет" начинает раскачиваться, отрываясь от земли. Оказавшимся рядом прохожим удалось удержать платформу на месте, пока аттракцион не остановился.Отмечается, что впоследствии операторы его разобрали.
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видео, мичиган, сша, в мире
В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей
16:12 11.07.2021 (обновлено: 17:22 11.07.2021)
В штате Мичиган прохожие удержали аттракцион, который чуть не упал вместе с людьми