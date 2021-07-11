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Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями - РИА Новости, 11.07.2021
Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:58
2021-07-11T15:58
2021-07-11T15:58
туризм
коронавирус covid-19
внуково
новости - туризм
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации.Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном "Внуково"."Аэрофлот" в субботу просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения.Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Представитель "Аэрофлота" заявил, что время ожидания на регистрации рейсов авиакомпании в воскресенье не превышает обычное, но перевозчик все равно просит пассажиров прибывать в аэропорт заранее.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шереметьево: очереди в зонах прилета и вылета
Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.
2021-07-11T15:58
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, коронавирус covid-19, внуково, новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт)
Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
Росавиация заявила, что аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями