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Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями

Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями - РИА Новости, 11.07.2021

Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями

Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:58

2021-07-11T15:58

2021-07-11T15:58

туризм

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москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московские аэропорты предпринимают меры для урегулирования ситуации с очередями, сообщила журналистам представитель Росавиации.Накануне ряд Telegram-каналов написал о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. В воскресенье в интернете появились жалобы на очереди и в столичном "Внуково"."Аэрофлот" в субботу просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения.Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Представитель "Аэрофлота" заявил, что время ожидания на регистрации рейсов авиакомпании в воскресенье не превышает обычное, но перевозчик все равно просит пассажиров прибывать в аэропорт заранее.

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2021

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Шереметьево: очереди в зонах прилета и вылета Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам. 2021-07-11T15:58 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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