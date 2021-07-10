https://ria.ru/20210710/zhara-1740706657.html

Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля

Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля - РИА Новости, 10.07.2021

Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля

Жаркая погода в Москве сохранится как минимум всю следующую неделю, а, скорее всего, и до начала третьей декады июля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:39

2021-07-10T09:39

2021-07-10T09:47

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жаркая погода в Москве сохранится как минимум всю следующую неделю, а, скорее всего, и до начала третьей декады июля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."На ближайшей неделе каждый день ожидается погода выше 31 градуса как минимум. Несмотря на то, что во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, все равно будет пока жарко. Минимум неделю, а, скорее всего, до начала третьей декады июля сохранится жаркая погода", - рассказал Леус.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество