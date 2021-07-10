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Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля
Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля - РИА Новости, 10.07.2021
Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля
Жаркая погода в Москве сохранится как минимум всю следующую неделю, а, скорее всего, и до начала третьей декады июля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:39
2021-07-10T09:39
2021-07-10T09:47
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жаркая погода в Москве сохранится как минимум всю следующую неделю, а, скорее всего, и до начала третьей декады июля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."На ближайшей неделе каждый день ожидается погода выше 31 градуса как минимум. Несмотря на то, что во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, все равно будет пока жарко. Минимум неделю, а, скорее всего, до начала третьей декады июля сохранится жаркая погода", - рассказал Леус.
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погода, центр "фобос", москва, общество
Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля
09:39 10.07.2021 (обновлено: 09:47 10.07.2021)
Синоптик центра "Фобос" не исключил, что жара в Москве продлится до начала третьей декады июля