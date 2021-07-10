https://ria.ru/20210710/zhara-1740701645.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:12

2021-07-10T08:12

2021-07-10T11:27

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о жаре в столице и области действует до 16:00 11 июля.

https://ria.ru/20210708/pogoda-1740516138.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество