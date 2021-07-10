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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T08:12
2021-07-10T08:12
2021-07-10T11:27
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о жаре в столице и области действует до 16:00 11 июля.
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москва
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
08:12 10.07.2021 (обновлено: 11:27 10.07.2021)
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за жары