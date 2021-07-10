В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек
08:38 10.07.2021 (обновлено: 12:52 10.07.2021)
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Таджикистана, погибли пять человек
ДУШАНБЕ, 10 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6 баллов на востоке Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"Эпицентр толчков, произошедших в 7:14 (5:14 мск), находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек", – сказала Юсуфи.
По ее словам, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения и были госпитализированы.
По предварительным данным, в результате подземных толчков в двух селах в эпицентре землетрясения пострадали 19 домов. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны.
Юсуфи добавила, что для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений на место происшествия выехали чиновники.
Вчера, 12:13Крупные землетрясения в мире в 2019 — 2021 годах
Также Центральный военный округ (ЦВО) сообщил, что землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике.
"Землетрясение в Таджикистане магнитудой 5,9 не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике. Толчки были зафиксированы 10 июля в 7.14 по местному времени. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектах нет", - говорится в сообщении.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
5 июля, 08:34В Каспийском море произошло землетрясение