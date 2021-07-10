https://ria.ru/20210710/zemletryasenie-1740702362.html

В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек

В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек - РИА Новости, 10.07.2021

В Таджикистане при землетрясении погибли пять человек

Пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6 баллов на востоке Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра комитета по чрезвычайным... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:38

2021-07-10T08:38

2021-07-10T12:52

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ДУШАНБЕ, 10 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6 баллов на востоке Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи."Эпицентр толчков, произошедших в 7:14 (5:14 мск), находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек", – сказала Юсуфи.По ее словам, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района, двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения и были госпитализированы.По предварительным данным, в результате подземных толчков в двух селах в эпицентре землетрясения пострадали 19 домов. По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны.Юсуфи добавила, что для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений на место происшествия выехали чиновники.Также Центральный военный округ (ЦВО) сообщил, что землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике."Землетрясение в Таджикистане магнитудой 5,9 не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике. Толчки были зафиксированы 10 июля в 7.14 по местному времени. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектах нет", - говорится в сообщении.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20210710/zemletryaseniya-1740719410.html

https://ria.ru/20210705/zemletryasenie-1739861866.html

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Кадры последствия землетрясения в Таджикистане В соцсетях публикуют кадры последствия землетрясения в Таджикистане 2021-07-10T08:38 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), худжанд, таджикистан, в мире