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В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе - РИА Новости, 10.07.2021
В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя решение Литвы отгородиться забором от республики на границе из-за потока нелегальных мигрантов, заявил, что в... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:00
2021-07-10T16:00
ингрида шимоните
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя решение Литвы отгородиться забором от республики на границе из-за потока нелегальных мигрантов, заявил, что в Минске против этого не возражают.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой."Ради бога, пусть строят (забор – ред.). На сей счет уже … все сказано", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого размещен в субботу в Twitter."Если они - я имею в виду коллективный Запад, различные финансовые институты – прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, … даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства для того, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства", - заметил глава МИД.Макей считает, что страны ЕС, граничащие с Белоруссией, в данном случае не должны обижаться на то, что к ним "побежали мигранты", поскольку денежные средства, которые ранее выделялись Минском на усиленную охрану границы, будут переведены на нужды белорусов."Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии. МИД республики заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, поскольку не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных санкций. При этом в июле Лукашенко сказал, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html
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ингрида шимоните, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, минск, белоруссия, сша, в мире
В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
16:00 10.07.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Глава МИД Белоруссии Макей прокомментировал решение Литвы построить забор на границе

Читать ria.ru в
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя решение Литвы отгородиться забором от республики на границе из-за потока нелегальных мигрантов, заявил, что в Минске против этого не возражают.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.
"Ради бога, пусть строят (забор – ред.). На сей счет уже … все сказано", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого размещен в субботу в Twitter.
"Если они - я имею в виду коллективный Запад, различные финансовые институты – прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, … даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства для того, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства", - заметил глава МИД.
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Макей считает, что страны ЕС, граничащие с Белоруссией, в данном случае не должны обижаться на то, что к ним "побежали мигранты", поскольку денежные средства, которые ранее выделялись Минском на усиленную охрану границы, будут переведены на нужды белорусов.
"Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
 
Ингрида ШимонитеВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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