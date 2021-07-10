В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Макей прокомментировал решение Литвы построить забор на границе
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя решение Литвы отгородиться забором от республики на границе из-за потока нелегальных мигрантов, заявил, что в Минске против этого не возражают.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.
Наш корр Костя Придыбайло взял интервью у главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Он рассказал об отношении Минска к решению Литвы построить стену на границе для защиты от мигрантов pic.twitter.com/1RETQmsjmZ— RT на русском (@RT_russian) July 10, 2021
"Ради бога, пусть строят (забор – ред.). На сей счет уже … все сказано", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого размещен в субботу в Twitter.
"Если они - я имею в виду коллективный Запад, различные финансовые институты – прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, … даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства для того, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства", - заметил глава МИД.
Макей считает, что страны ЕС, граничащие с Белоруссией, в данном случае не должны обижаться на то, что к ним "побежали мигранты", поскольку денежные средства, которые ранее выделялись Минском на усиленную охрану границы, будут переведены на нужды белорусов.
"Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии. МИД республики заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, поскольку не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных санкций. При этом в июле Лукашенко сказал, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".