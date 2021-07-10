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Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды?
Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды? - РИА Новости, 10.07.2021
Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды?
Продукты, которые помогают раскрыть полезные свойства и вкус летних ягод, назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T02:07
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продукты, которые помогают раскрыть полезные свойства и вкус летних ягод, назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. Прекрасно дополняет ягоды молочный белок, и эту особенность часто используют и в высокой кухне, и в повседневной еде, рассказала диетолог. Но все же идеальное сочетание – это ягоды с творогом. Такая комбинация может доставить самое большое удовольствие, образно говоря, вкусовой оргазм, отметила диетолог. "Сочетание с творогом, кисломолочным продуктом, дает лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов. Более того, творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин (гормон счастья, – ред.). В ягодах также содержатся ароматические вещества, эфирные масла, которые очень мощно увеличивают активность лимбической системы, которая регулирует наши эмоции, и с учетом серотонина возникает такой, можно сказать, вкусовой оргазм", – сказала Марият Мухина. По ее словам, для приготовления вкусных и полезных десертов можно использовать также яичный белок. "Есть еще такая модная тенденция – ягоды в десертном сочетании с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами", – сказала Марият Мухина в интервью радио Sputnik.
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марият мухина, россия, ягоды, общество
Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды?
02:07 10.07.2021
 
© Pixabay / CouleurЯгоды
Ягоды - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Pixabay / Couleur

Диетолог посоветовала сочетать ягоды со сливками, сметаной и творогом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продукты, которые помогают раскрыть полезные свойства и вкус летних ягод, назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Прекрасно дополняет ягоды молочный белок, и эту особенность часто используют и в высокой кухне, и в повседневной еде, рассказала диетолог.
"Лучше всего есть ягоды на завтрак с молочным белком, потому что они особенным образом сочетаются с казеином. Многие блюда высокой кухни содержат ягоды со сливками или ягоды со сметаной, ягоды часто подаются с сырными тарелками", – уточнила Марият Мухина.
Но все же идеальное сочетание – это ягоды с творогом. Такая комбинация может доставить самое большое удовольствие, образно говоря, вкусовой оргазм, отметила диетолог.
"Сочетание с творогом, кисломолочным продуктом, дает лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов. Более того, творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин (гормон счастья, – ред.). В ягодах также содержатся ароматические вещества, эфирные масла, которые очень мощно увеличивают активность лимбической системы, которая регулирует наши эмоции, и с учетом серотонина возникает такой, можно сказать, вкусовой оргазм", – сказала Марият Мухина.
По ее словам, для приготовления вкусных и полезных десертов можно использовать также яичный белок.
"Есть еще такая модная тенденция – ягоды в десертном сочетании с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами", – сказала Марият Мухина в интервью радио Sputnik.
Ягоды - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 05:25ЗОЖ
Названа замедляющая старение ягода
 
Марият МухинаРоссияЯгодыОбщество
 
 
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