https://ria.ru/20210710/yagody-1740695663.html

Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды?

Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды? - РИА Новости, 10.07.2021

Вкусно и полезно. С чем лучше сочетать ягоды?

Продукты, которые помогают раскрыть полезные свойства и вкус летних ягод, назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T02:07

2021-07-10T02:07

2021-07-10T02:07

марият мухина

россия

ягоды

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Продукты, которые помогают раскрыть полезные свойства и вкус летних ягод, назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина. Прекрасно дополняет ягоды молочный белок, и эту особенность часто используют и в высокой кухне, и в повседневной еде, рассказала диетолог. Но все же идеальное сочетание – это ягоды с творогом. Такая комбинация может доставить самое большое удовольствие, образно говоря, вкусовой оргазм, отметила диетолог. "Сочетание с творогом, кисломолочным продуктом, дает лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов. Более того, творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин (гормон счастья, – ред.). В ягодах также содержатся ароматические вещества, эфирные масла, которые очень мощно увеличивают активность лимбической системы, которая регулирует наши эмоции, и с учетом серотонина возникает такой, можно сказать, вкусовой оргазм", – сказала Марият Мухина. По ее словам, для приготовления вкусных и полезных десертов можно использовать также яичный белок. "Есть еще такая модная тенденция – ягоды в десертном сочетании с яичным белком, когда безе, то есть взбитый белок яйца, мешают с различными ягодами", – сказала Марият Мухина в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210601/klubnika-1735022020.html

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марият мухина, россия, ягоды, общество