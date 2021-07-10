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На западе Тегерана прогремел взрыв

На западе Тегерана прогремел взрыв - РИА Новости, 10.07.2021

На западе Тегерана прогремел взрыв

Тегеран

2021-07-10T01:13

2021-07-10T01:13

2021-07-10T05:10

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На западе Тегерана, предположительно, в национальном парке, произошел взрыв, передает агентство Fars."В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет", - говорится в сообщении агентства."Что-то, по всей видимости, взорвалось на территории национального парка… Пока никто не пострадал", - добавляет агентство.

тегеран (город)

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2021

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тегеран (город), в мире