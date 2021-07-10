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На западе Тегерана прогремел взрыв
На западе Тегерана прогремел взрыв - РИА Новости, 10.07.2021
На западе Тегерана прогремел взрыв
Тегеран
2021-07-10T01:13
2021-07-10T01:13
2021-07-10T05:10
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На западе Тегерана, предположительно, в национальном парке, произошел взрыв, передает агентство Fars."В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет", - говорится в сообщении агентства."Что-то, по всей видимости, взорвалось на территории национального парка… Пока никто не пострадал", - добавляет агентство.
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тегеран (город), в мире
На западе Тегерана прогремел взрыв
01:13 10.07.2021 (обновлено: 05:10 10.07.2021)
Взрыв прогремел на западе иранской столицы, предположительно, в национальном парке
Тегеран
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
На западе Тегерана
, предположительно, в национальном парке, произошел взрыв, передает агентство Fars
.
"В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет", - говорится в сообщении агентства.
"Что-то, по всей видимости, взорвалось на территории национального парка… Пока никто не пострадал", - добавляет агентство.