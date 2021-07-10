https://ria.ru/20210710/voyna-1740709390.html

В США признали неготовность к войне с Россией

В США признали неготовность к войне с Россией - РИА Новости, 10.07.2021

В США признали неготовность к войне с Россией

Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Об этом в интервью The Hill рассказала бывший РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:16

2021-07-10T10:16

2021-07-10T14:14

россия

нато

владимир путин

сша

пентагон

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Об этом в интервью The Hill рассказала бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.Автор статьи ссылается на заявление Владимира Путина, по мнению которого западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны. Россия обратила внимание, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке. В связи с этим Кремль выбрал полем сражения киберпространство и космос, пояснила Коффлер.Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США.Коффлер подчеркнула, что сейчас Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО.Уверенность Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять Москве в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки.

https://ria.ru/20210703/voyna-1739770707.html

https://ria.ru/20210710/problema-1740704328.html

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сша

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россия, нато, владимир путин, сша, пентагон, безопасность