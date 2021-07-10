https://ria.ru/20210710/veteran-1740729329.html

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде - РИА Новости, 10.07.2021

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде

Полиция Москвы завела новое дело о мошенничестве по заявлению 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила официальный... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:27

2021-07-10T14:27

2021-07-10T15:19

россия

владимир путин

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полиция Москвы завела новое дело о мошенничестве по заявлению 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Так, по словам пенсионера, 7 июля днем ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ПФР и судебными приставами. Аферисты потребовали, чтобы Пронин отправил деньги почтовым переводом по указанному ими адресу. Пенсионер положил трубку и обратился в полицию. Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. На недавнем параде Победы на Красной площади он сидел рядом с Владимиром Путиным.В мае этого года ветеран стал жертвой злоумышленников. Так, ему домой позвонил неизвестный мужчина, представившийся полицейским, убедил снять со счета 400 тысяч рублей и передать деньги другому человеку. Это якобы требовалось "для поиска мошенника". Пронин сначала выполнил их инструкции, а затем обратился в полицию. Обоих аферистов задержали и отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, москва, происшествия