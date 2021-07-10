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Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде
Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде - РИА Новости, 10.07.2021
Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде
Полиция Москвы завела новое дело о мошенничестве по заявлению 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила официальный... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:27
2021-07-10T15:19
россия
владимир путин
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полиция Москвы завела новое дело о мошенничестве по заявлению 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Так, по словам пенсионера, 7 июля днем ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ПФР и судебными приставами. Аферисты потребовали, чтобы Пронин отправил деньги почтовым переводом по указанному ими адресу. Пенсионер положил трубку и обратился в полицию. Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. На недавнем параде Победы на Красной площади он сидел рядом с Владимиром Путиным.В мае этого года ветеран стал жертвой злоумышленников. Так, ему домой позвонил неизвестный мужчина, представившийся полицейским, убедил снять со счета 400 тысяч рублей и передать деньги другому человеку. Это якобы требовалось "для поиска мошенника". Пронин сначала выполнил их инструкции, а затем обратился в полицию. Обоих аферистов задержали и отправили в СИЗО.
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россия, владимир путин, москва, происшествия
Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с Путиным на параде
14:27 10.07.2021 (обновлено: 15:19 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего с президентом Путиным на параде Победы

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полиция Москвы завела новое дело о мошенничестве по заявлению 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Так, по словам пенсионера, 7 июля днем ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ПФР и судебными приставами.
"Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в сумме 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике", — уточнила Волк.
Аферисты потребовали, чтобы Пронин отправил деньги почтовым переводом по указанному ими адресу. Пенсионер положил трубку и обратился в полицию.
Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. На недавнем параде Победы на Красной площади он сидел рядом с Владимиром Путиным.
В мае этого года ветеран стал жертвой злоумышленников. Так, ему домой позвонил неизвестный мужчина, представившийся полицейским, убедил снять со счета 400 тысяч рублей и передать деньги другому человеку. Это якобы требовалось "для поиска мошенника". Пронин сначала выполнил их инструкции, а затем обратился в полицию.
Обоих аферистов задержали и отправили в СИЗО.
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