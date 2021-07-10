https://ria.ru/20210710/venesuela-1740764834.html

В Венесуэле заявили об аресте трех боевиков с оружием из США и Колумбии

В Венесуэле заявили об аресте трех боевиков с оружием из США и Колумбии - РИА Новости, 10.07.2021

В Венесуэле заявили об аресте трех боевиков с оружием из США и Колумбии

Операция по обеспечению безопасности против вооруженных групп в западном Каракасе привела к задержанию троих боевиков и конфискации армейского оружия США и... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T23:39

2021-07-10T23:39

2021-07-10T23:39

делси родригес

николас мадуро

уильям бернс

венесуэла

бразилия

сша

в мире

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КАРАКАС, 10 июл - РИА Новости. Операция по обеспечению безопасности против вооруженных групп в западном Каракасе привела к задержанию троих боевиков и конфискации армейского оружия США и Колумбии, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес."Хотим сообщить, что в ходе операции "Большой индийский вождь Гуайкайпуро" мы захватили трех колумбийских боевиков, изъяли оружие вооруженных сил США и Колумбии", - сказала Родригес в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.С 7 июля западный Каракас беспокоят перестрелки армии и местных банд. Родригес рассказала, что во время операции по обеспечению безопасности они обнаружили продукты питания из социальной программы "CLAP" (Местные советы по снабжению и производству) в домах лидеров преступных организаций."Очень похоже на 2017 год (отмеченный демонстрациями - ред.), когда продукты питания людей находились в домах лидеров вооруженных групп. Мы собираемся восстановить все наши социальные программы в этих сообществах для скромных людей", - заявила Родригес.Политик добавила, что вооруженные группы финансируются правым крылом при международной поддержке."Леопольдо Лопес (лидер оппозиции, скрывающийся от правосудия - ред.), должно быть, очень нервничает по поводу телефонов, которые мы изъяли у вооруженных групп, мы покажем доказательства позже, видео и разговоры в WhatsApp... Это правые экстремисты Венесуэлы, мы отслеживаем, как в вооруженные группы проникает венесуэльский экстремизм", - сказала Родригес.Родригес напомнила, что накануне событий в Каракасе глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Колумбию и Бразилию. Президент Николас Мадуро осудил подготовку плана против Венесуэлы силами ЦРУ и Южного командования США.

https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603684198.html

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600389813.html

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html

венесуэла

бразилия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

делси родригес, николас мадуро, уильям бернс, венесуэла, бразилия, сша, в мире