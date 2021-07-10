https://ria.ru/20210710/vaktsiny-1740619874.html

Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19

Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19

Все государства должны осознать взаимозависимость 7 миллиардов людей на Земле и общую ответственность за преодоление пандемии COVID-19, заявил далай-лама... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T06:00

2021-07-10T06:00

2021-07-10T06:00

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

земля

химачал-прадеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Все государства должны осознать взаимозависимость 7 миллиардов людей на Земле и общую ответственность за преодоление пандемии COVID-19, заявил далай-лама индийским медикам в ответ на вопрос о глобальной солидарности и обмене вакцинами."Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса – общей мировой проблемой. И все люди несут общую ответственность за то, чтобы научиться справляться с этой проблемой. Это напрямую связано с пониманием единства всего 7-миллиардного населения Земли, с пониманием того, что мы должны научиться жить сообща на этой планете. Думать "мое государство", "мой народ", "моя группа", - это устаревшее, узколобое мышление. Нужно думать обо всем человечестве", - сказал далай-лама на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".Чтобы человечество пребывало в мире, покое и счастье, по мнению буддийского духовного лидера, важно учитывать, что современные ученые называют людей "общественными животными". "А общественные животные так устроены, что остальные члены группы являются основой для твоего выживания, успешной и счастливой жизни. Сегодня мы отчетливо видим, что будущее человека с севера зависит от человека с юга и наоборот. Другие люди – наши братья и сестры. Нам необходимо осознать, что все 7 миллиардов населения планеты едины", - подчеркнул далай-лама.Он призвал совершенствовать систему образования, дополнив ее духовными ценностями, развитием каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия).Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.

https://ria.ru/20210707/dolgoletie-1740335453.html

https://ria.ru/20210709/son-1740500226.html

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химачал-прадеш

тибет

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коронавирус covid-19, земля, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет