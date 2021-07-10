https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740701031.html

В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna - РИА Новости, 10.07.2021

В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T07:54

2021-07-10T07:54

2021-07-10T13:11

распространение коронавируса

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

воз

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna.В отчете регулятора говорится, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.В Евросоюзе после использования 177 миллионов доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около двух миллионов человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.В конце июня фармрегулятор США FDA сообщил о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna: в нее добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита. В Соединенных Штатах по состоянию на конец июня было использовано триста миллионов доз этих препаратов. В результате зарегистрировали около 1200 случаев подобных заболеваний. Около 300 человек в возрасте до тридцати лет попали в больницу, однако почти всех их выписали сразу после обследования.Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.В середине июня помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что ВОЗ изучает данные о случаях воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Симао добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные.

https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740623089.html

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740587393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, воз, евросоюз, сша, в мире