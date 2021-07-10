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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740701031.html
В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna - РИА Новости, 10.07.2021
В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T07:54
2021-07-10T13:11
распространение коронавируса
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
воз
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna.В отчете регулятора говорится, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.В Евросоюзе после использования 177 миллионов доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около двух миллионов человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.В конце июня фармрегулятор США FDA сообщил о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna: в нее добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита. В Соединенных Штатах по состоянию на конец июня было использовано триста миллионов доз этих препаратов. В результате зарегистрировали около 1200 случаев подобных заболеваний. Около 300 человек в возрасте до тридцати лет попали в больницу, однако почти всех их выписали сразу после обследования.Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.В середине июня помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что ВОЗ изучает данные о случаях воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Симао добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные.
https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740623089.html
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вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, воз, евросоюз, сша, в мире
В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:54 10.07.2021 (обновлено: 13:11 10.07.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer

Регулятор Евросоюза EMA: вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать воспаления сердца

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna.
В отчете регулятора говорится, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.
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В Евросоюзе после использования 177 миллионов доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около двух миллионов человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.
В конце июня фармрегулятор США FDA сообщил о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna: в нее добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита. В Соединенных Штатах по состоянию на конец июня было использовано триста миллионов доз этих препаратов. В результате зарегистрировали около 1200 случаев подобных заболеваний. Около 300 человек в возрасте до тридцати лет попали в больницу, однако почти всех их выписали сразу после обследования.
Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
В середине июня помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что ВОЗ изучает данные о случаях воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Симао добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцина ModernaВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19ВОЗЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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