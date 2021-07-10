В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:54 10.07.2021 (обновлено: 13:11 10.07.2021)
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Регулятор Евросоюза EMA: вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать воспаления сердца
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna.
В отчете регулятора говорится, что препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.
В Евросоюзе после использования 177 миллионов доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около двух миллионов человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.
В конце июня фармрегулятор США FDA сообщил о расширении сопроводительной документации вакцин Pfizer и Moderna: в нее добавили предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита. В Соединенных Штатах по состоянию на конец июня было использовано триста миллионов доз этих препаратов. В результате зарегистрировали около 1200 случаев подобных заболеваний. Около 300 человек в возрасте до тридцати лет попали в больницу, однако почти всех их выписали сразу после обследования.
Миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.
В середине июня помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что ВОЗ изучает данные о случаях воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Симао добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся научные данные.