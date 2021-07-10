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Новое оружие России
https://ria.ru/20210710/tsirkon-1740694367.html
Источник рассказал, когда начнутся госиспытания ракет "Циркон"
Источник рассказал, когда начнутся госиспытания ракет "Циркон" - РИА Новости, 10.07.2021
Источник рассказал, когда начнутся госиспытания ракет "Циркон"
Государственные испытания российских гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля стрельбой с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T01:08
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новое оружие россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственные испытания российских гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля стрельбой с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Эта стрельба станет первым пуском ракет "Циркон" в 2021 году и четвертым пуском за все время с "Адмирала Горшкова".Ранее другие источники РИА Новости в "оборонке" сообщали, что первый в 2021 году пуск "Циркона" планируется выполнить в рамках госиспытаний с "Адмирала Горшкова" летом. Завершение государственных испытаний ракетного комплекса запланировано на этот же год.В 2020-м, по данным Минобороны, фрегат "Адмирал Горшков" выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели."Цирконами" должны вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск"."Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров.
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россия, циркон, вмф рф, безопасность
Источник рассказал, когда начнутся госиспытания ракет "Циркон"
01:08 10.07.2021 (обновлено: 07:39 10.07.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Источник: государственные испытания гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственные испытания российских гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля стрельбой с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Эта стрельба станет первым пуском ракет "Циркон" в 2021 году и четвертым пуском за все время с "Адмирала Горшкова".

"В рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата "Адмирал Горшков", - уточнил собеседник агентства.

Ранее другие источники РИА Новости в "оборонке" сообщали, что первый в 2021 году пуск "Циркона" планируется выполнить в рамках госиспытаний с "Адмирала Горшкова" летом. Завершение государственных испытаний ракетного комплекса запланировано на этот же год.
В 2020-м, по данным Минобороны, фрегат "Адмирал Горшков" выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели.
"Цирконами" должны вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск".
"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров.
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