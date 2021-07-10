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В ЦИК опровергли слухи о переносе выборов в Госдуму
В ЦИК опровергли слухи о переносе выборов в Госдуму - РИА Новости, 10.07.2021
В ЦИК опровергли слухи о переносе выборов в Госдуму
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев ответил на публикации в некоторых СМИ о возможном переносе выборов в Госдуму. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:14
2021-07-10T11:14
2021-07-10T15:16
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев ответил на публикации в некоторых СМИ о возможном переносе выборов в Госдуму. По сообщениям ряда изданий, голосование, запланированное на сентябрь, власти якобы могут назначить на более поздний срок из-за сложной эпидемической ситуации в стране. "Я не комментирую слухи", — сказал Булаев РИА Новости, отвечая на вопрос, обсуждается ли в комиссии перенос выборов.Голосование на выборах в Госдуму по решению ЦИК пройдет 17-19 сентября.
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николай булаев, россия, цик рф, госдума рф, политика
В ЦИК опровергли слухи о переносе выборов в Госдуму
11:14 10.07.2021 (обновлено: 15:16 10.07.2021)
Зампред ЦИК Булаев опроверг слухи о переносе выборов в Госдуму