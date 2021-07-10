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"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов
"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 10.07.2021
"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов
Партия "Зеленая альтернатива " представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:50
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госсовет коми
виктория дайнеко
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия "Зеленая альтернатива " представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин."Это наш первый опыт участия в выборах в Госдуму. Всего кандидаты делятся на 42 группы, которые охватывают всю территорию РФ. Основным нашим посылом, поскольку мы нишевая партия, является экология. Мы рассчитываем преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму", - сказал журналистам председатель партии Руслан Хвостов.Всего на выборы в Госдуму "Зеленая альтернатива" выдвинула список из 222 кандидатов, 34 одномандатника.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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госсовет коми, виктория дайнеко, госдума рф, политика
"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов
10:50 10.07.2021 (обновлено: 11:00 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов
Председатель партии Зеленая альтернатива Руслан Хвостов - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Партия "Зеленая альтернатива" представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия "Зеленая альтернатива " представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин.
"Это наш первый опыт участия в выборах в Госдуму. Всего кандидаты делятся на 42 группы, которые охватывают всю территорию РФ. Основным нашим посылом, поскольку мы нишевая партия, является экология. Мы рассчитываем преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму", - сказал журналистам председатель партии Руслан Хвостов.
Всего на выборы в Госдуму "Зеленая альтернатива" выдвинула список из 222 кандидатов, 34 одномандатника.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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