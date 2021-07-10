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"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов

"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 10.07.2021

"Зеленая альтернатива" передала документы для заверения списка кандидатов

Партия "Зеленая альтернатива " представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:50

2021-07-10T10:50

2021-07-10T11:00

госсовет коми

виктория дайнеко

госдума рф

политика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Партия "Зеленая альтернатива " представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин."Это наш первый опыт участия в выборах в Госдуму. Всего кандидаты делятся на 42 группы, которые охватывают всю территорию РФ. Основным нашим посылом, поскольку мы нишевая партия, является экология. Мы рассчитываем преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму", - сказал журналистам председатель партии Руслан Хвостов.Всего на выборы в Госдуму "Зеленая альтернатива" выдвинула список из 222 кандидатов, 34 одномандатника.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет коми, виктория дайнеко, госдума рф, политика