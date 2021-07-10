https://ria.ru/20210710/sochi-1740727748.html

Сочи примет на отдых детей, пострадавших от пожара в Челябинской области

Сочи примет на отдых детей, пострадавших от пожара в Челябинской области - РИА Новости, 10.07.2021

Сочи примет на отдых детей, пострадавших от пожара в Челябинской области

Власти Сочи готовы принять на отдых детей, эвакуированных при пожарах в Челябинской области, сообщила пресс-служба городской администрации РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:03

2021-07-10T14:03

2021-07-10T15:03

природные пожары в россии

сочи

челябинская область

происшествия

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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Власти Сочи готовы принять на отдых детей, эвакуированных при пожарах в Челябинской области, сообщила пресс-служба городской администрации"У нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей. Организуем им не только купание в море и санаторно -курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу", - приводятся в сообщении слова мэра города Алексея Копайгородского.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, пока нет подробностей, в какие лагеря и в какие смены поедут дети. "Сейчас мы готовы. Все детали по запросам челябинских коллег", - сказала представитель пресс-службы.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. По информации Денисова, огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740724475.html

сочи

челябинская область

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природные пожары в россии, сочи, челябинская область, происшествия