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В США оценили резолюцию ООН по Сирии
В США оценили резолюцию ООН по Сирии - РИА Новости, 10.07.2021
В США оценили резолюцию ООН по Сирии
Принятие резолюции СБ ООН по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию стало хорошим примером сотрудничества дипломатов РФ и США, Штаты надеются развивать этот... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:13
2021-07-10T17:13
россия
совет безопасности оон
джо байден
сирия
норвегия
оон
иордания
в мире
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ООН, 10 июл – РИА Новости. Принятие резолюции СБ ООН по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию стало хорошим примером сотрудничества дипломатов РФ и США, Штаты надеются развивать этот успех, заявил в ходе телефонного брифинга зампостпреда США при ООН Джеффри Прескотт.Совбез ООН в пятницу единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев."Мы рады тому, какую дипломатическую работу смогли провести Россия и США для выработки этой договоренности, для облегчения тяжелых гуманитарных условий, в которых находится сирийский народ. Президент (США Джо Байден – ред.) имел возможность поговорить с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным вчера. Они оба приветствовали усилия наших команд, нацеленные на продление этого соглашения и на продолжение доставки гуманитарной помощи в течение следующего года", - сказал Прескотт.По его словам, это позитивный знак и позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что Москва и Вашингтон смогли работать вместе."Очевидно, что есть целый клубок других вопросов, где у нас расхождения с Россией и президент Путин обсуждал некоторые их этих вопросов во время разговора вчера. Но это позитивный итог, это хороший пример, чего могут достичь дипломатические усилия США и России", - добавил он."Мы рады этому и мы рассчитываем развивать это в предстоящие месяцы", - сказал Прескотт.Как заявил зампостпреда, принятие резолюции является хорошей базой для предоставления гумпомощи Сирии. Он указал, что США хотят расширить доставку в предстоящие месяцы."Это также хороший сигнал о возможности сотрудничества в Совбезе для решения всего спектра… важных гуманитарных и других вопросов. Мы надеемся наращивать это, если будет возможно. И на этом мы будем сосредоточены в Нью-Йорке в предстоящие месяцы", - добавил он.В тексте резолюции говорится, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, до 10 января 2022 года, "с продлением еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2022 года, при условии выпуска предметного доклада генерального секретаря, в котором особое внимание будет уделяться прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения.Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивали на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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россия, совет безопасности оон, джо байден, сирия, норвегия, оон, иордания, в мире
В США оценили резолюцию ООН по Сирии
17:13 10.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Зампостпреда США при ООН Прескотт оценил резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию

Читать ria.ru в
ООН, 10 июл – РИА Новости. Принятие резолюции СБ ООН по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию стало хорошим примером сотрудничества дипломатов РФ и США, Штаты надеются развивать этот успех, заявил в ходе телефонного брифинга зампостпреда США при ООН Джеффри Прескотт.
Совбез ООН в пятницу единогласно принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев.
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"Мы рады тому, какую дипломатическую работу смогли провести Россия и США для выработки этой договоренности, для облегчения тяжелых гуманитарных условий, в которых находится сирийский народ. Президент (США Джо Байден – ред.) имел возможность поговорить с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным вчера. Они оба приветствовали усилия наших команд, нацеленные на продление этого соглашения и на продолжение доставки гуманитарной помощи в течение следующего года", - сказал Прескотт.
По его словам, это позитивный знак и позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что Москва и Вашингтон смогли работать вместе.
"Очевидно, что есть целый клубок других вопросов, где у нас расхождения с Россией и президент Путин обсуждал некоторые их этих вопросов во время разговора вчера. Но это позитивный итог, это хороший пример, чего могут достичь дипломатические усилия США и России", - добавил он.
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"Мы рады этому и мы рассчитываем развивать это в предстоящие месяцы", - сказал Прескотт.
Как заявил зампостпреда, принятие резолюции является хорошей базой для предоставления гумпомощи Сирии. Он указал, что США хотят расширить доставку в предстоящие месяцы.
"Это также хороший сигнал о возможности сотрудничества в Совбезе для решения всего спектра… важных гуманитарных и других вопросов. Мы надеемся наращивать это, если будет возможно. И на этом мы будем сосредоточены в Нью-Йорке в предстоящие месяцы", - добавил он.
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В тексте резолюции говорится, что СБ ООН постановляет продлить работу погранперехода "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев, до 10 января 2022 года, "с продлением еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2022 года, при условии выпуска предметного доклада генерального секретаря, в котором особое внимание будет уделяться прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения.
Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивали на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
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